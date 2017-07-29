У США рятувальники вбили удава, який учепився в обличчя господині

Копирайт изображения AFP Image caption Зазвичай удави, обвиваючи жертву кільцями, прагнуть не так перекрити доступ повітря в легені, скільки зупинити приплив крові

Рятувальники в американському штаті Огайо врятували жінку від її власного удава, який обвився навколо її шиї і кусав за ніс.

Жінка з міста Шеффілд Лейк зателефонувала за номером екстрених служб 911, повідомивши, що "удав вп'явся їй в обличчя". Оператор не відразу зрозумів, в чому справа. "Що з вами, мем? Ви на вулиці з удавом, який впився вам в обличчя?" - перепитав оператор жінку, сказавши, що ніколи раніше нічого подібного не чув.

Жінка, яка явно перебувала в стані паніки, пояснила, що змія завдовжки 1,6 м обвилася навколо її шиї і кусає за ніс. "Скрізь кров!", - так спробувала пояснити весь жах ситуації постраждала. За словами жінки, цього удава і ще одного вона "врятувала" в середу.

За вказаною жінкою адресою терміново виїхала швидка і рятувальники - постраждалу з удавом, що обвився довкола її шиї, знайшли на під'їзній доріжці до її гаража.

"Він [удав] обвився навколо її шиї, кусав її за ніс і не відпускав", - повідомив місцевій газеті Chronicle-Telegram начальник пожежної служби міста Тім Кард.

"Вони [рятувальники] були змушені відрізати ножем голову удава, щоб звільнити жінку", - розповів Кард.

45-річну потерпілу шпиталізували. Як повідомили лікарі, її життю нічого не загрожує. За словами жінки, вона тримає в своєму будинку змій і досі таких інцидентів не відбувалося. Зараз у неї живуть 11 змій.

Удави можуть досягати завдовжки 4,5 метра. Зазвичай вони, обвиваючи жертву кільцями, прагнуть не так перекрити доступ повітря в легені, скільки зупинити плин крові. Таким чином, жертви удавів зазвичай гинуть не від удушення, а від того, що кров, а значить і кисень, перестає надходити до життєво важливих органів.