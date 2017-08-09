У Києві рятувальники зняли зі стовпа чоловіка у стані наркотичного сп'яніння

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ремонт шляхопроводу біля проспекту Перемоги 67, неподалік метро "Нивки"

Вночі у Києві на проспекті Перемоги поліцейські виявили на стовпі чоловіка у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомили у ДСНС столиці.

"8 серпня о 23:57 надійшло повідомлення від служби 102 про те, що біля проїжджої частини дороги по пр-ту Перемоги, 67, на стовпі знаходиться чоловік у стані наркотичного сп'яніння", - заявили у службі.

Повідомляється, що рятувальники зняли його з конструкції за допомогою трьохколінної драбини.