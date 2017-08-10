"Ніколи не пізно": тайка закінчила університет в 91 рік

Копирайт изображения Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption У натовпі новоспечених випускників Кімлан було легко упізнати

Після майже 20 років навчання 91-річна бабуся з Таїланду отримала ступінь бакалавра. Її життєвий девіз - "вчитися ніколи не пізно". Про це вона розповіла кореспонденту Тайської служби BBC Ватчіранонт Тхонгтеп.

Кімлан Йінакул завжди хотіла вчитися в університеті, але в юності не мала такої можливості.

Однак через багато років - вже після того, як більшість її власних дітей отримали вищу освіту, - вона все ж таки вирішила вступити до університету. І в середу їй вручили довгоочікуваний диплом.

Кімлан народилася в провінції Лампанг на півночі Таїланду. У дитинстві вона була старанною ученицею і відвідувала одну з найкращих шкіл провінції.

Однак продовжити навчання в університеті на той момент було неможливо. Після того, як родина пані Йінакул переїхала в Бангкок, вона вийшла заміж - і надовго закинула мрію про вищу освіту.

"Але мені завжди хотілося, щоб принаймні мої діти мали можливість вчитися. Я їх заохочувала і підтримувала, щоб вони вступали до університету", - сказала вона.

Копирайт изображения Panumas Sanguanwong/BBC Thai Image caption На випускний Кімлан прийшла майже вся її сім'я

Четверо з п'яти її дітей отримали ступені магістрів, а один навіть захистив докторську дисертацію в США.

Саме завдяки інтересу дітей до наук Кімлан вирішила почати навчання у виші.

Повноцінне і щасливе життя

Коли одна з її доньок, яка працювала в лікарні, записалася паралельно на курс у відкритий університет Сукхотай Тхамматірат, пані Йінакул вирішила наслідувати її приклад.

На той момент їй було 72 роки, але через смерть однієї з доньок їй довелося припинити навчання на кілька років.

Вона повернулася до університету вже коли їй виповнилося 85. Своїм основним предметом жінка обрала соціальну екологію. За її словами, ці знання допоможуть їй жити повноцінним і щасливим життям.

"Коли я оговталася від горя втрати, я змусила себе закінчити програму навчання. Сподіваюся, душа моєї доньки порадіє", - сказала вона в інтерв'ю BBC.

Щодня під час свого навчання вона прокидалася рано вранці, йшла в сусідній буддистський храм і подавала милостиню, потім поверталася додому і починала вчитися.

Копирайт изображения Kimlan Jinakul Image caption Щоб отримати диплом, Кімлан вчилася майже 20 років

"Ніколи не пізно починати. Мій розум ніколи не спить і готовий пізнавати нове", - каже пані Йінак

"Світ не зупиняється ані на секунду. Постійно виникають нові проблеми, які потрібно вирішувати. Без нових наук світ перестав би процвітати", - додає вона.

Формула успіху

Кімлан, як вона каже сама, допомогли цілеспрямованість і працелюбність.

"Коли я говорила собі, що потрібно, наприклад, завершити якийсь розділ, докладала всіх можливих зусиль, щоб це зробити. Я виділяла всі ключові моменти, які потрібно було вивчити. І це допомагало мені під час повторення матеріалу. Я дуже раділа, коли складала іспит, і засмучувалася, якщо зробити це мені не вдавалося. Тоді я перескладала його - знову і знову, аж поки не отримувала гарну оцінку ", - розповіла вона.

Після роботи вона житиме, як і раніше.

"Навряд чи хтось захоче найняти мене на роботу, - жартує Кімлан. - Я просто продовжу доглядати за онуками".