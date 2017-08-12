Кекс 106-річної витримки: в Антарктиді знайшли десерт дослідника континенту

Копирайт изображения Antarctic Heritage Trust Image caption Завдяки кліматичним умовам в Антарктиді кекс зберігся у "чудовому стані", кажуть дослідники

Вкрита льодом Антарктида вважається одним із найсуворіших для життя природних середовищ.

Тільки не для десертів - британський фруктовий кекс не зіпсувався в таких умовах за цілих 106 років. Кулінарна знахідка належить Фонду антарктичної спадщини, розташованому в Новій Зеландії.

Десерт знайшли на мисі Адер. Вчені вважають, що він залишився після британського дослідника Роберта Фолкона Скотта, відомого як Скотт Антарктиди.

Металева коробка, в який зберігався кекс, проржавіла, що сам десерт зберігся у "чудовому стані", і за запахом цілком їстівний, стверджують працівники фонду.

Його знайшли у найстарішій будівлі Антарктиди. Її збудувала команда норвезької дослідниці Карстена Борчгревінка в 1899 році, а у 1911 році капітан Скоттом користувався нею під час експедиції "Терра Нова".

Кекс виготовила британська компанія Huntley & Palmers. Кажуть, його особливо полюбляв куштувати британський полярний першовідкривач Скотт.

"Фруктові кекси були популярні в Британії і тоді, і зараз". - розповіла National Geographic Ліззі Мек, менеджер з охорони артефакті фонду.

"Коли живеш і працюєш в кліматичних умовах Антарктиди, виникає потреба в їжі з високим вмістом жиру і цукру. Фруктовий пиріг вдовольняє обидві потреби. Не кажучи вже про те, як добре він смакує до чашки чаю".

Копирайт изображения Press Association Image caption Капітан Роберт Фолкон Скотт (позаду в центрі) і члени його трагічної експедиції до Антарктиди

З травня 2016 року працівники фонду вилучили з будівлі близько 1500 предметів: інструменти, одяг, зіпсовані м'ясо та рибу, джеми.

Фруктовий кекс нагадує про трагічну долю капітана Скотта. Він разом із напарником дістався до Південного полюса, але, як з'ясувалося, норвезькі дослідники випередили їх на цілих 33 дні.

Всі члени британської команди разом із капітаном Скоттом загинули на зворотному шляху до своєї бази.