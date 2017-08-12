У Північній Кароліні чоловік назвався сніговою людиною

Копирайт изображения enkiduism.blogspot.com Image caption Шаман запевняє, що це було "таїнство", яке передбачає "мандрування лісом у волохатій шкірі тварини"

Чоловік, який назвав себе шаманом, заявив, що дивним створінням, одягненим у шкіру тварини, яке минулого тижня помітили на холмах у Північній Кароліні, був він.

Щось схоже на снігову людину помітили минулої п'ятниці в Аппалачі.

Гавейн МакГрегор заявляє, що це він блукав лісом тієї ночі, 4 серпня.

Але група місцевих, які бачили створіння, запевняють, що .лдиною воно бути не могло.

Група Bigfoot 911 (снігову людину називають також бігфутом - Ред.) у Facebook налічує 5700 підписників. Вони досліджують випадки, коли міфічне створіння з'являється в окрузі МакДауел, штат Західна Північна Кароліна. Учасники групи запевняють, що фотографії, які опублікував на своєму сайті Гавейн МакГрегор, геть не схожі на те, що вони бачили.

Джон Брунер, адміністратор групи, розповів, що створіння, яке минулої п'ятниці він та ще вісім інших членів групи побачили в Аппалачі, було приблизно 2,4 метри заввишки, мало іншу зовнішність і рухалося з нереальною для людини швидкістю.

Але пан Макгрегор пояснює, що це було "таїнство", яке передбачає "мандрування лісом у волохатій шкірі тварини".

У своєму блозі 36-річний чоловік описує свою віру в снігову людину або "божественну природу бігфута".

Він пише, що вже зустрічався зі створінням, коли одягав зшиті шкури тварин і промовляв "молитву бігфута".

"Це наближає мене до природи", - сказав він BBC.

На заході Північної Кароліни та в Аппалачі зафіксували сотні свідчень про так звану снігову людини або бігфута.

Поліція в сусідньому штаті Південна Кароліна застерегла не стріляти в снігову людину, якщо вона зустрічається десь у лісі, оскільки у волохатому костюмі може розгулювати "доброзичлива людина, яка просто любить розважатися"