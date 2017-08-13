У Берліні пропонують створити громадські пісуари для жінок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це стандартні пісуари, призначені лише для чоловіків, проте вони встановлені у гендерно-нейтральних вибральнях у будівлі берлінської адміністрації

Ця проблема, ймовірно, коли-небудь спіткала багатьох: черги до жіночих вбиралень, які ‎змушують випробовувати терпіння і міцність сечового міхура. ‎

Тим часом двері по сусідству, куди чоловіки навідуються із тією ж нуждою, відчиняються і ‎зачиняються із частотою, яка для тих, хто змушений чекати у черзі, здається по-справжньому ‎несправедливою.‎

Саме це питання гендерної нерівності у громадських туалетах планує вирішити влада Берліна - у ‎рамках ширших планів із перепланування міського простору.‎

Так 99-сторінковий документ під назвою "туалетна концепція" пропонує відкрити громадські ‎пісуари для користування представниками усіх статей.‎

‎"У майбутньому слід створити пісуари, якими можуть користуватися усі статі", - йдеться у ‎документі. Його автори також вважають, що запровадження пісуарів для жінок "може стати… ‎можливістю для Берліна показати свою інноваційність".‎

Автори документу також переконують, що пісуари і для чоловіків, і для жінок можуть стати ‎кроком до вирішення проблеми справляння громадянами нужди у непризначених для цього ‎місцях.‎

Серед інших нововведень, які пропонують запровадити автори "туалетної концепції" - ‎покращене освітлення, сигнал тривоги у громадських вбиральнях і анти-дискримінаційні ‎позначки.‎

Концепцію уклали під керівництвом місцевої влади Берліна, яку наразі складають представники ‎лівих сил. Для її створення раніше цього року влада провела дискусії із фокус-групами.‎

Реакцію жительок Берліна на плани запровадити жіночі пісуари поки що важко оцінити - ‎можливо, не всім буде до вподоби ідея справляння нужди без кабінок чи принаймні ширм.‎

Проте, як заявив у коментарі виданню jetzt.de німецький спеціаліст із дизайну туалетів професор ‎Мете Деміріц, унісекс-пісуари можуть допомогти економити воду, адже, за його словами, часом ‎жінки змивають воду в звичайних унітазах до трьох разів за один візит до вбиральні.‎

Його команда розробила прототип можливого жіночого пісуару - його встановили в ‎університеті Гельзенкірхена. Він схожий на чоловічий пісуар, тільки нижчий, і передбачає ‎наявність у вбиральні додаткової кабінки із дверима. ‎

Крім того, жіночі пісуари часом встановлють на деяких фестивалях.

Копирайт изображения AFP Image caption Один із університетів Китаю - Shaanxi Normal University - закликає студенток користуватися встановленими для них пісуарами. Адміністрація каже, що це економить 160 тон води щоденно.

‎Деякі із подібних ініціатив бували й невдалі - наприклад, спроба запровадити гендерно-‎нейтральні туалети у лондонському театрі «Барбікан»: люди жалілися, що черги до жіночих ‎вбиралень від цього стали ще довші.‎