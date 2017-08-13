У Берліні пропонують створити громадські пісуари для жінок
Ця проблема, ймовірно, коли-небудь спіткала багатьох: черги до жіночих вбиралень, які змушують випробовувати терпіння і міцність сечового міхура.
Тим часом двері по сусідству, куди чоловіки навідуються із тією ж нуждою, відчиняються і зачиняються із частотою, яка для тих, хто змушений чекати у черзі, здається по-справжньому несправедливою.
Саме це питання гендерної нерівності у громадських туалетах планує вирішити влада Берліна - у рамках ширших планів із перепланування міського простору.
Так 99-сторінковий документ під назвою "туалетна концепція" пропонує відкрити громадські пісуари для користування представниками усіх статей.
"У майбутньому слід створити пісуари, якими можуть користуватися усі статі", - йдеться у документі. Його автори також вважають, що запровадження пісуарів для жінок "може стати… можливістю для Берліна показати свою інноваційність".
Автори документу також переконують, що пісуари і для чоловіків, і для жінок можуть стати кроком до вирішення проблеми справляння громадянами нужди у непризначених для цього місцях.
Серед інших нововведень, які пропонують запровадити автори "туалетної концепції" - покращене освітлення, сигнал тривоги у громадських вбиральнях і анти-дискримінаційні позначки.
Концепцію уклали під керівництвом місцевої влади Берліна, яку наразі складають представники лівих сил. Для її створення раніше цього року влада провела дискусії із фокус-групами.
Реакцію жительок Берліна на плани запровадити жіночі пісуари поки що важко оцінити - можливо, не всім буде до вподоби ідея справляння нужди без кабінок чи принаймні ширм.
Проте, як заявив у коментарі виданню jetzt.de німецький спеціаліст із дизайну туалетів професор Мете Деміріц, унісекс-пісуари можуть допомогти економити воду, адже, за його словами, часом жінки змивають воду в звичайних унітазах до трьох разів за один візит до вбиральні.
Його команда розробила прототип можливого жіночого пісуару - його встановили в університеті Гельзенкірхена. Він схожий на чоловічий пісуар, тільки нижчий, і передбачає наявність у вбиральні додаткової кабінки із дверима.
Крім того, жіночі пісуари часом встановлють на деяких фестивалях.
Деякі із подібних ініціатив бували й невдалі - наприклад, спроба запровадити гендерно-нейтральні туалети у лондонському театрі «Барбікан»: люди жалілися, що черги до жіночих вбиралень від цього стали ще довші.