Загублена каблучка знайшлася на морквині 13 років по тому

Копирайт изображения Submitted photo Image caption Морква проросла через діамантовий перстень

84-річна мешканка канадської Альберти Мері Грем змогла повернути втрачений 13 років тому перстень з діамантом після того, як він виявився на морквині, викопаній в її городі.

У 2004 році жінка загубила каблучку, просапуючи грядки на сімейній фермі. Мері засмутилася, але вважала за краще зберегти втрату в таємниці від усіх, окрім свого сина. Він купив схожий, але дешевший перстень, який всі ці роки і носила жінка.

У понеділок її невістка, яка живе тепер на фермі, несподівано розкрила таємницю, знайшовши перстень, коли відмивала від бруду криву морквину, викопану на городі до вечері.

Морквина проросла прямо через перстень, що дозволило коштовності, яка багато років пролежала у землі, опинитися на поверхні.

Син Мері Грем одразу здогадався, кому може належати каблучка, і подзвонив матері.

Тепер жінка шкодує, що приховала правду від свого чоловіка, який помер 5 років тому. За її словами, чоловік був великим веселуном і, можливо, вважав би цю історію досить кумедною.

Копирайт изображения Anna Paahlsson Image caption Аналогічний випадок відбувся у 2011 році в Швеції

Сама Мері буде тепер набагато дбайливіше ставитися до свого перстня, знову знайденого через стільки років.

Це не перша історія з діамантом, знайденим на городі.

У 2011 році жінка в Швеції знайшла свою загублену обручку, яка також зійшла на морквині через 16 років після зникнення.