У британському парламенті побільшало мишей і молі

Копирайт изображения Reuters Image caption Ларрі бореться з мишами в офісі прем'єра

Різке зростання витрат на боротьбу зі шкідниками у Вестмінстерському палаці пов'язують зі збільшенням робіт із утримання маєтку.

Пояснюючи тогорічний рахунок у 132 тис. фунтів стерлінгів, представники палати Громад заявили, що масштабніші проекти з технічного обслуговування "розворушили шкідників і зробили їх більш помітними".

Мишей стало так багато, що одна із депутатів навіть принесла до палати Громад кота.

Для боротьби із голубами залучили яструбів.

За перші шість місяців 2017 року у британському парламенті 217 разів бачили мишей, а щомісяця понад 1 тис. разів - міль.

Депутат-консерватор Пенні Мордаунт розповіла, що була змушена порушити суворі правила британського парламенту.

"У мене є чотири коти, які періодично стримують мишей, патрулюючи офіси та коридори, - розповіла вона ВВС. - Колеги-депутатки теж хотіли б користуватися послугами котів, але правила парламенту це забороняють".

"У Вестмінстерському палаці й у будь-якому його підсобному приміщенні (крім резиденцій) не допускаються жодні тварини, крім собак-поводирів та собак-охоронців", - йшлося в офіційному повідомленні щодо роботи парламенту.

Копирайт изображения PA Image caption Палмерстон - головний мишолов офісу міністра фінансів

У 2016-17 роках використання яструбів для стримування шкідників коштувало понад 16 тис. фунтів. Це на 10 тисяч фунтів більше, ніж у попередньому році.

Боротьба з міллю обійшлася у близько 9 тис. фунтів, а "загальний контроль" - який включає у себе посаду техніка для боротьби зі шкідниками - обійшовся у 106 тис. фунтів.

У 2015-2016 роках загальна сума боротьби зі шкідниками становила понад 103 тис. фунтів стерлінгів.

У прес-службі парламенту заявили, що парламентська нерухомість не захищена від тварин.

"Мишей потрібно контролювати з гігієнічних міркувань, включаючи дотримання нормативних актів та запобігання нещасним випадкам, коли миші гризуть електричні кабелі", - зазначили у парламенті. А міль загрожує історичним меблям та парламентській колекції мистецтва.

У резиденції прем'єра у Лондоні на Даунінг стріт, 10 все по-іншому. У будинку постійно живе кіт на ім'я Ларрі, який обіймає посаду головного мишолова.

Правда, більшість часу кіт спить, а зрідка бере участь у бійках з Палмерстоном - головним мишоловом сусіднього офісу міністра фінансів.

Є ще кіт Гладстон, який опікується боротьбою зі шкідниками у Казначействі, а коти Еві та Оссі працюють в офісі Кабінету міністрів.