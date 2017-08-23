Канадієць прогнав ведмедя ударом в носа

Копирайт изображения Sunshine Coast RCMP Image caption Чорний ведмідь може важити значно більше за дужого чоловіка

Чоловік у Канаді був вимушений ударити ведмедя кулаком в носа, аби прогнати його із дому.

Тварина потрапила до оселі жінки на ім'я Фроуд у містечку Гібсонс в провінції Британська Колумбія, переслідуючи її дворічного сина.

Коли дитина вигукнула "Мамо, дивися!", вона озирнулася і побачила, як американський чорний ведмідь, також відомий як барибал, проштовхується крізь розсувні скляні двері її дому.

Жінка встигла забрати обох своїх синів і зачинитися у спальні, а тим часом друг сім'ї, який також перебував у домі, взявся відлякувати тварину.

Спершу він почав бити посуд і погрожувати ведмедеві стільцем. Ведмідь, як ідеться у повідомленні місцевої поліції, бігав по усіх кімнатах будинку, аж поки не висунувся із дверей на половину. Тоді його і настиг потужний удар в носа.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів США: пес охороняв дім і прогнав ведмедя

Лише після цього двері вдалося зачинити, хоча ведмідь дряпав їх, намагаючись потрапити назад.

"Я вперше споглядала ведмедя, коли він буквально був у моєму домі, майже у моїй вітальні, за два кроки від мого малюка", - розповіла господиня CTV News.

Поліцейські, що прибули на місце, відігнали медведя до кущів. Вони сигналили йому з автомобілів і кидали у тварину пляшки з водою.

Але пізніше хижак повернувся і спробував потрапити до гаража. Потім майже 100-кілограмовий ведмідь побіг за чоловіком, якого помітив на вулиці, але тому вдалося сховатися в автомобілі.

Після консультації зі службою захисту тварин поліцейські вирішили застрелити хижака, який загрожував людям. Обстеження не виявило у тварин жодних недуг, що могли б пояснити таку агресивну поведінку.

Популяція чорних ведмедів у Британській Колумбії - 120-150 тисяч особин - є найвищою у світі. Щороку внаслідок сутичок з людьми у провінції гинуть 1000 таких тварин.