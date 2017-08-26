Оркестр закрився через скандал зі співачками "не у формі"

Копирайт изображения Sheraton Cadwell Orchestras / Vimeo Image caption Вікторія Леоне під час виступу із Sheraton Cadwell Orchestras у Торонто

Оркестр у Торонто закрили по тому, як його учасницям дорікнули за не надто стрункі тіла.

У своєму листі керівництво Sheraton Cadwell Orchestras поросило співачок, які не були "худими та стрункими", одягати на виступи вільні сукні, які б приховували їхні "дієтичні надмірності".

Багато учасників оркестру із відразою відреагували на того листа.

У підсумку керівники колективу перепросили співаків та музикантів і звільнилися, зазначивши, що оркестр більше не фінансуватимуть.

Скандал почався у понеділок, коли 23-річна співачка Вікторія Леоне із подивом прочитала лист від керівництва.

"Хоча більшість із наших вокалістів у формі та стрункі - такі, якими наш оркестр хотів би бачити своїх солістів - двох із них це не стосується", - ішлося там.

"Ми сподіваємося, що вони відмовляться від використання облягаючих суконь і нададуть перевагу більш вільним (наприклад, менш фізично виразним, менш фізично-акцентуючим)", - продовжувала читати Вікторія Леоне.

Також у листі було зазначено, що зауваження стосуються лише вокалістів, а не музикантів, оскільки останні під час виступу переубвають "на тлі".

Пані Леоне виступала із оркестом один раз - на волонтерських засадах під час місцевого вуличного фестивалю.

Вона сказала Canadian Broadcasting Corporation, що вважала це особистою претензією і почувалася, як дитина, з якої знущалися за "пишні форми".

Більше того, у листі було зазначено, що у майбутньому оркестр найматиме на роботу лише "худих та струнких" жінок.

Копирайт изображения Victoria Leone/ Facebook Image caption Джазова співачка Вікторія Леоне каже, що лист про пишні форми образив її

Вікторія Леоне сказала, що у відповідь вона написала листа, в якому висловила своє розчарування і повідомила, що залишає оркестр.

Замість вибачень керівництво колективу просто подякувало їй за роботу і попросило перечитати окремі частини їхнього попереднього листа із менш різким ставленням, виділивши їх червоним кольором.

Після того, як цей випадок опинився у новинах, багато інших вокалісток висловили занепокоєння. У підсумку менеджмент написав пані Леоне, що оркестр розформовують.

"Ми щиро перепрошуємо за будь-яке збентеження/роздратування, яких ви могли зазнати від представників засобів масової інформації або інших осіб/організацій через неправильно витлумачені/навмисні звинувачення та вкрай негативні/руйнівні/злі наміри", - ішлося у листі.

У відповідь вокалістка сказала в коментарі CBC, що це навряд чи те вибачення, якого вона очікувала.

Вона також додала, що це зачіпає усіх дівчат та жінок, які намагаються чогось досягти.