В Ісландії заборонили давати коням іноземні прізвиська

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ти чув щось, Болдуре?"

Комітет з питань офіційної реєстрації коней в Ісландії виступив проти, коли чоловік намагався зареєструвати коня з іноземним прізвиськом. Що обумовлює таке обмеження в країні, дізнавався Алістар Коулмен, News from Elsewhere для BBC Monitoring.

Міжнародна федерація асоціацій ісландських коней нещодавно запровадила правило, за яким офіційно можна зареєструвати тільки коня з ісландським прізвиськом, повідомляє IceNews website. Тим часом деякі ісландські ЗМІ здивовані тим, що такий комітет взагалі існує в країні.

Комітет складається з двох людей.

Про обмеження стало відомо, коли Гудруну Графнсдоттіру відмовили в реєстрації трирічної кобили на прізвисько Мосан, оскільки воно суперечить ісландській граматиці, повідомляє Frettabladid newspaper.

Джон Балдур Лоран з WordFengur, племенного реєстру ісландських коней, стверджує, що на заборону є свої причини.

Він пояснює, що комітет заснували, після того, як коням намагалися дати непристойні прізвиська.

Окрім того заборона має комерційне підґрунтя. "Іноземці не хочуть купувати ісландських коней з іноземними іменами", - пояснює Джон Балдур.

Обмеження застосовується лише тоді, коли власники хочуть, щоб їхні коні з'являлися в базі даних для продажу, розведення або реєстрації родоводу.

В інших випадках ісландці можуть називати коней будь-якими прізвиськами, які їм тільки подобаються.