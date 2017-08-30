Джекі Чан заступився за панголінів

Копирайт изображения WildAid

Зірка бойових мистецтв і кіно Джекі Чан долучився до кампанії проти споживання рідкісних тварин - панголінів, в ході якої уряд Малайзії намагається заборонити полювання на них.

Актор знявся у комедійному відео, де він намагається навчити трійку панголінів кунг-фу, аби ті могли захистити себе.

При цьому він закликає глядачів утриматися від споживання м'яса цих тварин або використання луски, якою вкрите їхнє тіло, у традиційній медицині.

У рамках цієї кампанії, яку влаштувала організація WildAid, на вулицях Китаю та В'єтнаму з'являться білл-борди. Ті дві країни споживають найбільше панголінів в Азії.

Керівник WildAid Пітер Найтс наголосив, що попередні кампанії - проти використання плавників акули та рогу носорогів - були успішними.

Тож він висловив сподівання, що і цього разу все вдасться: "Джекі має значну аудиторію в Азії, і є чіткі підстави вважати, що ці кампанії мали результат, і ставлення людей до описаних проблем змінюється".

Копирайт изображения AFP Image caption Панголін, якого врятували від браконьєрів у Малайзії

Копирайт изображения Wildaid Image caption Джекі Чан зіграв наставника панголінів

Минулого місяця силовики міста Сабах у північній частині острова Борнео виявили вісім тонн луски панголінів у місцевому порту.

Тепер тамтешня влада намагається зробити цих тварин "абсолютно захищеним" видом і передбачити за полювання на них неминуче ув'язнення терміном до п'яти років.

За інформацією WildAid, за останні 10 років із дикої природи виловили мільйон панголінів, що робить їх видом, який найбільше страждає від браконьєрства у світі.

Їхнє м'ясо вважають делікатесом, а луску - цінною у традиційній медицині.

Коли панголіни відчувають загрозу, вони скручуються у калачик і виставляють проти противника свою лучку - це добре спрацьовує щодо хижих тварин, але робить їх легкою здобиччю для браконьєрів.

Зараз браконьєрство, за словами місцевих екологів, загрожує не лише панголінам, а й загалом біорізноманіттю острова.