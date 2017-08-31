Білорусь і Росія "воюють" з вигаданою Вейшнорією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військові навчання "Захід-2017" відбудуться у вересні

Вигадана для проведення військових навчань "країна" захопила уяву користувачів інтернету, які вже створили для неї МЗС, прапор, історію та власну сторінку у Вікіпедії.

Вейшнорія є однією з трьох країн, які вигадали для легенди спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017".

За сценарієм, ця держава хоче вдертися у Білорусь та посварити Мінськ і Москву.

На карті навчань, яку опублікували під час брифінгу військових 29 серпня, Вейшнорія розташована на північному заході Білорусі, а Весбарія та Лубенія - на території Литви та Польщі, повідомило видання "Наша Нива".

Деякі коментатори зауважили, що "кордон" між Білоруссю та Вейшнорією дуже нагадує кордон між СРСР та Польщею у 1920-1939 роках.

Копирайт изображения Wikipedia

Політичний історик Павло Усов, який розмиває межу між реальністю та фантастикою на своїй сторінці у Facebook, вказує, що "Вейшнорія є мирною демократичною країною, яка ніколи не була агресивною щодо сусідів".

"Схоже, що Москва провокує конфлікт між Мінськом та Гродно (столиця Вейшнорії), щоб повністю встановити контроль над Білоруссю та не дозволити Вейшнорії приєднатись до НАТО та ЄС", - пише історик.

Так він реагує на реальне протистояння навколо бажання України рухатись на Захід.

Тушонка, мед та сало

Активність у мережі навколо Вейшнорії переважно концентрується навколо гумористичного профілю у Twitter її "міністерства закордонних справ" @Vaisnoria_MFA.

Копирайт изображения WIKIMEDIA/EVGENIY MAHNACH Image caption Користувачі Facebook вже постять прапор "нової країни"

Повідомлення там з'являються білоруською та російською мовами. Міністерство вже висловило занепокоєння "концентрацією білоруської військової техніки біля кордонів Вейшнорії", оголосило часткову мобілізацію та обмінялось люб'язностями з пародією на російське МЗС.

Країна також пообіцяла "тушонку, мед, хліб та сало" білоруським солдатам, які вирішать здатись, а також оголосила про заборону на в'їзд керівнику генштабу збройних сил Білорусі Олегу Бєлоконєву.

Окрему сторінку відкрили для білорусів, які хочуть отримати громадянство Вейшнорії, й вже більше тисячі людей у мережі зголосились його отримати.

Якщо зараз подивитись на сторінку країни у Вікіпедії, це вас може спантеличити - вона зроблена у стилі реальних країн.