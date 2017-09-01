Австралійця арештували за "жахливе" вбивство кенгуру

Копирайт изображения Weibo Image caption На відео видно, як чоловік нападає на тварину з ножем

Жителя Мельбурна арештували по тому, як в мережі з'явилося відео, на якому чоловік перерізає горло пораненому кенгуру.

Відеозапис викликав значний резонанс в інтернеті.

Затриманому 43 роки, його звинуватили у нищенні дикої природи, що перебуває під охороною.

Співробітники установ, що займаються охороною довкілля, описали цей інцидент як "особливо жахливий".

Згідно із законами австралійського штату Вікторія, нападникові загрожує до двох років в'язниці та штраф на суму 30 тисяч доларів.

Короткий відеозапис злочину став дуже популярним у китайському мессенжері WeChat.

Він починається зі сцени, на якій чоловік підходить до пораненого кенгуру, що лежить на боці схилу.

Спершу тварина кілька разів відсахується і здіймає галас, тож чоловік підходить до неї ззаду.

Тоді він схоплює кенгуру за хвіст і наступає на спину, перш ніж почати штрикати тварину в шию великим мисливським ножем, аж поки та не перестала рухатися.

На тлі при цьому чути сміх.

Влада схвильована

"Ми дуже серйозно ставимося до усіх імовірних випадків жорстокості щодо тварин", - заявив представник департаменту екології, земельних ресурсів, води та планування штату Вікторія Ґленн Шарп.

"Злочин проти дикої природи, зафіксований на цьому відео, є особливо жахливим", - додав він.

Він подякував громадськості за надану інформацію.

Затриманого відпустили під заставу, він має з'явитися в суді згодом.