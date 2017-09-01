Чоловіка заблокували в Twitter через погрози вбити комара

Копирайт изображения Science Photo Library

Користувача Twitter у Японії заблокували у соціальній мережі через погрози вбити комара.

Користувача, який робить твіти з образами можуть заблокувати, але коли Twitter забанив користувача @neemuismywife, користувачі почали кепкувати.

Історія почалася 20 серпня, коли чоловіка кілька разів вкусив комар, коли він дивився телевізор.

Копирайт изображения @NEMUISMYWIFE/TWITTER Image caption Фото вбитої комахи

Після знешкодження комара він твітнув: "Де ж ти припиниш кусати мене, поки я намагаюся розслабитися і подивитися телевізор? Вмри! (Насправді, ти вже мертвий)". Він також додав до свого допису фото вбитої комахи.

Через деякий час він отримав повідомлення від Twitter, що його обліковий запис заморозили, і його не можна відновити.

Після цього він створив новий обліковий запис у мережі, із ніком @DaydreamMatcha, аби розкритикувати рішення Twitter.

Він написав: "Мій попередній обліковий запис надовго заморозили після того, як я сказав, що вбив комара. Це порушення?"

Його сердитий допис ретвітнули понад 31 тисячу разів, і лайкнули понад 27 тисяч користувачів Twitter.

Twitter вжила низку нових заходів та інструментів, аби приборкати онлайн зловживання та утиски на своїй платформі.

Згідно з деякими повідомленнями, твіт автоматично позначила програма, а не людина-модератор.

Американський діловий журнал Fortune повідомив, що Twitter запустив алгоритм, який виявляє користувачів із образливою поведінкою, шляхом пошуку та підбору ключових слів.