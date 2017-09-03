Кім Чен Ин з "боєголовкою": що розповідає це фото

Копирайт изображения AFP

Лише за кілька годин до оголошення владою КНДР проведення шостих ядерних випробувань державне агентство країни оприлюднило кілька світлин, на яких Кім Чен Ин інспектує ядерну боєголовку.

Експерт з питань безпеки Мелісса Ханем розшифровує, що може ховатися за цими зображеннями.

Це, схоже, найпотужніші й найуспішніші ядерні випробування КНДР на сьогодні. За попередніми даними Геологічної служби США (USGS), вибух сягнув магнітуди 6,3. Це один із найпотужніших за силою вибухів з тих, що ми спостерігали.

Навряд чи може бути збігом те, що в той же день, лише за кілька годин до випробувань, Центральне телеграфне агентство Кореї поширило фотографії Кім Чен Ина, який вивчає "водневу бомбу" або термоядерну боєголовку.

Неможливо визначити, чи це саме та зброя, яку підірвали в підземному тунелі, але мета публікації світлини зрозуміла. КНДР хоче показати, що знає, що таке справжня ядерна боєголовка.

Багато хто може зауважити що Кім Чен Ин на небезпечно близькій відстані від можливої ​​боєголовки. Однак це може бути лише макет. І тим не менше, це зовсім незвичний меседж. У березні 2016 року він стояв дуже близько до ракети, готової до старту. Його навіть сфотографували із цигаркою поруч із двигунами, заправленим твердим ракетним паливом, він охоче демонструє свою готовність до ризику.

Копирайт изображения AFP

Навіть якщо це макет, то виготовлений він дуже близько до оригіналу. На це вказують деталі - форма, розмір і кілька конкретних елементів, які є на ньому.

На фотографіях боєголовок з США або Росії, що траплялися нам раніше, завжди були лише конуси. А тут КНДР показує нам велику кількість деталей.

Її потовщена випукла форма, що нагадує арахіс в шкаралупі - те, чого ми раніше не бачили. Це і є власне боєголовка.

Копирайт изображения AFP

Більша її частина, що розташована поблизу сріблястого циліндра з дротами, - це, ймовірно, ядерний пристрій. Коли він вибухає, від нього детонує менший за розміром кінець боєголовки, де і відбувається термоядерний вибух.

"Барабан", який розташований позаду, - це блок підриву: сюди подається електричне живлення, тут розташована вся електроніка, яка запускає вибух.

Вони демонструють ядерну боєголовку поруч з ракетою. На деяких фотографіях ми бачимо конус захисного кольору з жовто-чорним наконечником. Це обтічник міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-14, яку протестували в липні цього року. Тоді випробування свідчили про те, що КНДР, ймовірно, суттєво просунулась уперед в розвитку озброєння.

На задньому плані видно схему, що показує, як працює цей пристрій. Корейською мовою вона описує, ймовірно, як ця конструкція вміщується в обтічник ракети.

Влада КНДР демонструє нам все у таких подробицях, оскільки це пропагандистський матеріал, розрахований на іноземного споживача.