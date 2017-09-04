Ув'язнений YouTube-пранкер покаявся через участь у масових розіграшах

Копирайт изображения METROPOLITAN POLICE Image caption У 2015 група пранкерів YouTube-каналу Trollstation імітували пограбування в Національній портретній галереї в Лондоні

Зірка YouTube, якого ув'язнили за участь в імітації пограбування в Національній портретній галереї в Лондоні, вибачається за те, що налякав людей.

27-річний Даніель Джарві є членом YouTube-каналу Trollstation, який має близько мільйона підписників.

У 2016 році його разом з трьома іншими героями YouTube-каналу ув'язнили на 72 тижні за загрозливу поведінку, яка призвела до масового страху насильства.

У 2015 році чоловіки імітували пограбування в Національній портретній галереї в Лондоні.

У своєму ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту BBC Radio 5 Стівену Нолану пан Джарвіс сказав, що він зовсім не пишається тим, що сталося, і ця історія не мала бути настільки екстремальною.

"Ми збиралися поїхати туди (до галереї. - Ред.) падати один на одного і вдавати дурних, тупих злочинців", - пояснив чоловік.

Одягнені наче грабіжники, пранкери несли підробки картин в лондонській галереї і зірвали сигналізацію. Відвідувачі почали тікати.

Відеозапис цього розіграшу зібрав близько мільйона переглядів на YouTube.

"Сигналізація ревіла настільки гучно, що почалася сильна паніка, це було нашою помилкою", - каже Джарвіс.

Image caption Даніель Джарвіс переконує, що хоче робити людей щасливими та усміхненими

"Я не можу змінити минуле. Мені не подобається шкодити чи засмучувати. Я роблю такі відео, щоби розсмішити людей або зробити їх щасливими".

Image captionYouTube Prankster Daniel Jarvis

У суді попередили, що подібні "збочені" розіграші можуть призвести до смертельних випадків.

Прокурор зазначив, що через дії пранкерів почалася паніка, люди топтали один одного, одна людина втратила свідомість.

Хлопці влаштували розіграш через тиждень після нападу на пляжі в Тунісі, через який загинули 39 людей. Але Даніель Джарвіс стверджує, що ці випадки жодним чином не пов'язані, адже терористичні акти стаються у світі чи не щодня.

"Я ненавиджу, коли люди плачуть. Мені подобається бачити людей щасливими і робити їх щасливими. Коли я бачив переляканих людей, мені було ніяково", - каже хлопець.

Суддя заявив, що під час інциденту в Національній портретній галереї чоловіки спричинили "високий рівень страху насильства" і "ризик смерті або травми". Вони також прагнули "принизити" жертв", коли записували їхній переляк, щоб потім викласти ці відео в інтернет.

Джарвіс у свою чергу сказав, що вбачав своїм обов'язком надавати своїм фанам нові відео, адже він має багато фоловерів в інтернеті.