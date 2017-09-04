В Англії пітона знайшли в унітазі

Копирайт изображения LAURA COWELL Image caption Пітон піднявся каналізацією

П'ятирічний хлопчик із англійського Саутенду знайшов невеликого 91-сантиметрового пітона у туалеті, коли підняв кришку унітазу.

Місцеві спеціалісти з магазину для домашніх тварин прибули на допомогу та витягли майже метрове дитинча королівського пітона.

Рятувальники вказали, що тварина мала деякі ураження і піднялась через каналізаційну трубу, проте має швидко видужати.

Власниця будинку Лора Коуелл розповіла, що туалет кілька днів працював з проблемами і не можна було нормально змити воду. Проте ніхто не знав, що з ним не так.

Копирайт изображения LAURA COWELL

Син пані Коуелл просто хотів скористатись туалетом, коли знайшов тварину.

"Він був дуже наляканий та весь трусився", - згадує пані Коуелл.

На допомогу сім'ї прибув Роб Єлдем, який за своє життя врятував багатьох змій.

"Проте я ніколи на бачив змій у туалеті. Це було вперше", - розповів він.

Копирайт изображения LAURA COWELL

Пан Єлдем допустив, що пітон втік від сусідів, спустився через каналізацію та намагався вилізти у будинку Лори Коуелл.

Експерт вважає, що пітон не був у трубах надто довго, адже він - майже здоровий, хоча й мав деякі ураження, можливо, через відбілювач.

Тварині надали допомогу та планують віддати на утримання "комусь більш відповідальному, щоб тварина знову не опинилась у туалеті".

Пані Коуелл після цього ще кілька днів не могла без остраху підходити до унітаза.