В Англії пітона знайшли в унітазі
П'ятирічний хлопчик із англійського Саутенду знайшов невеликого 91-сантиметрового пітона у туалеті, коли підняв кришку унітазу.
Місцеві спеціалісти з магазину для домашніх тварин прибули на допомогу та витягли майже метрове дитинча королівського пітона.
Рятувальники вказали, що тварина мала деякі ураження і піднялась через каналізаційну трубу, проте має швидко видужати.
Власниця будинку Лора Коуелл розповіла, що туалет кілька днів працював з проблемами і не можна було нормально змити воду. Проте ніхто не знав, що з ним не так.
Син пані Коуелл просто хотів скористатись туалетом, коли знайшов тварину.
"Він був дуже наляканий та весь трусився", - згадує пані Коуелл.
На допомогу сім'ї прибув Роб Єлдем, який за своє життя врятував багатьох змій.
"Проте я ніколи на бачив змій у туалеті. Це було вперше", - розповів він.
Пан Єлдем допустив, що пітон втік від сусідів, спустився через каналізацію та намагався вилізти у будинку Лори Коуелл.
Експерт вважає, що пітон не був у трубах надто довго, адже він - майже здоровий, хоча й мав деякі ураження, можливо, через відбілювач.
Тварині надали допомогу та планують віддати на утримання "комусь більш відповідальному, щоб тварина знову не опинилась у туалеті".
Пані Коуелл після цього ще кілька днів не могла без остраху підходити до унітаза.