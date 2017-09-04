Як принц Джордж готується до школи

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Вересень - шкільна пора. Починає вчитися і принц Джордж - первісток герцога і герцогині Кембриджських.

Як пише Daily Telegraph, до газети звернулася мешканка Лондона, яка живе неподалік школи у лондонському районі Баттерсі, де навчатиметься принц.

Вона зазначила, що школа недостатньо охороняється.

Мешканці, як написала газета, вдалося зайти до школи і прогулятися тамтешніми коридорами.

За словами 54-річної Сари Бернетт-Мур, залізні ворота і головний вхід до школи не були зачинені, а також не охоронялися.

"Я могла б зайти всередину зі СВУ [саморобним вибуховим пристроєм] і встановити його. Я живу за 200 метрів від школи, мене хвилюють заходи безпеки, бо присутність принца зробить цей район потенційною мішенню для нападів", - сказала лікар за фахом Бернетт-Мур в інтерв'ю Daily Telegraph.

Дата початку нового навчального року в Британії залежить від окремого закладу. У школі Томаса в Баттерсі принц почне вчитися 7 вересня.

Копирайт изображения Getty/Jack Taylor Image caption У школі Томаса в Баттерсі ремонт тривав усе літо

Газета повідомляє, що попри візуальну відсутність заходів безпеки, як тільки герцог і герцогиня Кембриджські привезуть у четвер свого сина, запрацює злагоджена система безпеки. Її розробили спеціально для принца та інших учнів школи.

Кожну годину перевірятимуть усю будівлю, а королівські офіцери безпеки, як зазначає видання, будуть моніторити ситуацію цілодобово. Але це не має позначитися на навчанні чотирирічного принца і його однокласників.

І все ж, початок шкільного навчання для принца Джорджа внесе значні зміни в розпорядок дня молодої королівської сім'ї. Вони переїхали до Лондона, щоб взяти на себе частину королівських обов'язків.

Кейт раніше вже говорила, що буде возити Джорджа в школу сама. Як зауважує газета, відстань від Кенсінгтонського палацу до школи в Баттерсі - 5,6 км і може зайняти до 40 хвилин в ранкових і денних пробках, особливо в таких завантажених транспортом місцях, як Челсі, Кенсінгтон і міст Баттерсі.

За даними Daily Telegraph, юного школяра не будуть супроводжувати зі спецсигналами і рух не перекриватимуть. Однак, "додаткові заходи, які не привертають до себе уваги", вживатимуть протягом всієї подорожі до школи та назад.

Копирайт изображения PA/Dominic Lipinski Image caption Принца Джорджа супроводжуватимуть до школи, але навряд чи на вертольоті

У Лондоні чотири школи Томаса і один дитячий садок: у Баттерсі, Кенсінгтоні, Фулхемі і Клапемі.

У школі Томаса в Баттерсі тривав великий ремонт. Там перепланували їдальню і деякі приміщення.

Плата за річне навчання в ній становить майже 23 тисячі доларів на рік у початкових класах.

Школа Томаса - змішана, у ній навчаються 560 дівчаток і хлопчиків у віці від 4-х до 13-ти років.

На сайті школи зазначили, що це християнська школа, відкрита для дітей всіх віросповідань, її головний девіз - "Будь добрим".