Конкурс світлин зі смартфонів виграло фото пляжу в Мексиці
Світлина хлопчика, який продає цукерки на пляжі Тіхуана у Мексиці, виграла конкурс фото зі смартфонів лондонської галереї Saatchi.
Фотографію Паоли Ісмен обрали з 9 000 заявок, поданих на конкурс #selfexpression.
Конкурс оголосили на виставці "From Selfie to Self-Expression" в лондонській галереї, яка закривається у вівторок.
Тепер Ісмен отримала можливість влаштувати персональну експозицію в галереї Saatchi.
Ісмен сказала, що "щиро вдячна за те, що її роботу відібрали … адже це прекрасна платформа для молодих фотографів".
"Мобільна фотографія дозволила мені зняти численні картинки з мого повсякденного життя", - додала жителька Мехіко.
"Ми сподіваємося, що цей новий конкурс #SelfExpression дозволить кожному володарю смартфона усвідомити потенціал телефона як художнього засобу і надихне задокументувати повсякденне життя ще більш творчо", - сказав директор галереї Saatchi Найджел Герст.
До списку фіналістів увійшли роботи з усього світ, зокрема світлини з Австралії, Іспанії, США та Британії.
У виставку "From Selfie to Self-Expression" увійшли традиційні автопортрети, зокрема Ван Гога і Рембранта, та сучасні роботи.
Наприклад, селфі Кім Кардаш'ян і світлини екс-президента США Барака Обами з колишнім прем'єром Британії Девідом Кемероном.