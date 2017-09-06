Жінка застрягла у вікні, коли викидала свої фекалії під час побачення

Копирайт изображения Liam Smith Image caption У вас колись закінчувалось побачення так?

У британському Бристолі рятувальникам довелося визволяти дівчину, що застрягла у вікні туалету хлопця, з яким була на побаченні. Інцидент стався, коли дівчина намагалася викинути свої фекалії, бо вони "не змивалися".

Гімнастка-любителька була на першому Tinder-побаченні з бристольським студентом Ліамом Смітом, коли "запанікувала" і вирішила викинути власні екскременти з вікна туалету.

Вони, утім, не потрапили назовні до садка і натомість застрягли між двома вікнами.

Пізніше дівчина спробувала дістати "снаряд", однак і сама застрягла.

Після цього Ліам Сміт був змушений викликати рятувальників.

Копирайт изображения Liam Smith Image caption Рятувальники підтвердили, що їм довелося визволяти жінку

Як все сталося

Про цю історію розповів сам Ліам Сміт на краудфандинговій сторінці Університету Бристоля.

Там хлопець спробував зібрати кошти на ремонт вікна, які у підсумку довелося розбити.

Ліам Сміт написав, що він познайомився через Tinder з жінкою, вони сходили на побачення, після чого вирішили зайти до нього додому.

"У нас був справді чудовий вечір", - згадує хлопець.

"Ми перекусили в одному популярному ресторані, випили кілька пив, а далі пішли до мене з пляшкою вина, щоб подивитися фільм", - додає Ліам Сміт.

Далі, каже хлопець, дівчина вийшла в туалет, а коли повернулася - "з панікою в очах" розповіла, що накоїла.

За словами Ліама, вікно його туалету може відкриватися лише на невелику щілину, яку перекриває інше скляне вікно.

"Саме у цю "сліпу зону" дівчина й викинула своє лайно", - відзначає хлопець.

Доки він шукав молоток, щоб розбити вікно, його подруга вирішила "вилізти головою вперед" за "проблемним пакунком", але сама там застрягла.

"Я почав хвилюватися і викликав пожежну бригаду. Коли вони прийшли до тями, то почали витягати її з вікна", - пригадує Ліам Сміт.

Image caption Ліам Сміт пригадав для ВВС обставини інциденту

І хоча дівчину дістали неушкодженою, каже хлопець, його ванна серйозно постраждала: "Я не скаржуся, вони зробили те, що мали зробити".

"Проблема у тому, що тепер я маю викласти 300 фунтів за вікно, а для аспіранта це великий шматок місячного бюджету", - додає Ліам.

Через краудфандинг він попросив 200 фунтів, але йому вже надіслали більше 1,2 тис.

Копирайт изображения Liam Smith Image caption Фатальне вікно

Хлопець розповів, що разом з іншою фігуранткою історії вони вирішили розділити зайві гроші між двома благодійними проектами: один має на меті підтримку пожежників, а інший - будівництво та утримання змивних туалетів у країнах, що розвиваються.

Ліам Сміт розповів, що з жінкою, яка зі зрозумілих причин не хоче називати своє ім'я, він зустрічався ще і "хто знає, що на нас чекає у майбутньому".

"У нас був милий вечір на другому побаченні, але поки що зарано говорити, чи вона "саме та єдина". Однак все у нас просувається дуже-дуже добре, вона мила дівчина", - констатує хлопець.

"На самому початку ми подолали дуже складну проблему", - радіє Ліам Сміт.

Місцеві пожежники підтвердили, що вони отримували відповідний виклик і звільнили жінку, яка застрягла між вікнами.

Там також відзначили, що вікно туалету при цьому довелося зламати.