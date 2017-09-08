У Франції дівчинку покусала зграя пацюків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пацюків могли привабити переповнені баки для сміття неподалік будинку, де жила сім'я

У лікарню французького міста Рубе у критичному стані доправили дівчинку, яку у її власній кімнаті ‎удома покусала зграя пацюків.‎

‎14-річна дівчинка, що має параліч обох нижніх кінцівок, спала у своїй кімнаті на першому поверсі ‎будинку, коли до неї увірвалися пацюки.‎

Медексперт, якого цитує видання France Info, заявив, що дівчинка отримала 45 укусів в обличчя, ‎‎150 - у руки і 30 у ноги.‎

Батько дівчинки подав у суд на власника будинку, який винаймала родина, звинувативши його у ‎недбалому утриманні помешкання. За повідомленнями, смітники обабіч будинку були ‎переповнені.‎

Батько розповів, що знайшов свою паралізовану доньку Саманту "залитою кров'ю" у її ліжку.‎

За його словами, коли родина йшла спати, нічого не віщувало біди. Батьки дівчинки спали на ‎другому поверсі.‎

‎"Із її вух текла кров - я злякався, що у неї може бути кровотеча у мозку", - заявив він місцевому ‎виданню Courrier-Picard.‎

Він також розповів, що пацюки відгризли кінчики кількох її пальців, і хірургам не вдалося їх ‎відновити.‎

Родина вже переїхала в інший будинок. Напад пацюків на дитину розслідує поліція.‎

Подібні напади пацюків на людей дуже рідкісні, хоч часом голодні шкідники харчуються трупами ‎інших тварин.‎