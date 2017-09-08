У Франції дівчинку покусала зграя пацюків
У лікарню французького міста Рубе у критичному стані доправили дівчинку, яку у її власній кімнаті удома покусала зграя пацюків.
14-річна дівчинка, що має параліч обох нижніх кінцівок, спала у своїй кімнаті на першому поверсі будинку, коли до неї увірвалися пацюки.
Медексперт, якого цитує видання France Info, заявив, що дівчинка отримала 45 укусів в обличчя, 150 - у руки і 30 у ноги.
Батько дівчинки подав у суд на власника будинку, який винаймала родина, звинувативши його у недбалому утриманні помешкання. За повідомленнями, смітники обабіч будинку були переповнені.
Батько розповів, що знайшов свою паралізовану доньку Саманту "залитою кров'ю" у її ліжку.
За його словами, коли родина йшла спати, нічого не віщувало біди. Батьки дівчинки спали на другому поверсі.
"Із її вух текла кров - я злякався, що у неї може бути кровотеча у мозку", - заявив він місцевому виданню Courrier-Picard.
Він також розповів, що пацюки відгризли кінчики кількох її пальців, і хірургам не вдалося їх відновити.
Родина вже переїхала в інший будинок. Напад пацюків на дитину розслідує поліція.
Подібні напади пацюків на людей дуже рідкісні, хоч часом голодні шкідники харчуються трупами інших тварин.