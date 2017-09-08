У Франції дівчинку покусала зграя пацюків

  • 8 вересня 2017
Пацюків могли привабити переповнені баки для сміття неподалік будинку, де жила сім'я Копирайт изображения Getty Images
Image caption Пацюків могли привабити переповнені баки для сміття неподалік будинку, де жила сім'я

У лікарню французького міста Рубе у критичному стані доправили дівчинку, яку у її власній кімнаті ‎удома покусала зграя пацюків.‎

‎14-річна дівчинка, що має параліч обох нижніх кінцівок, спала у своїй кімнаті на першому поверсі ‎будинку, коли до неї увірвалися пацюки.‎

Медексперт, якого цитує видання France Info, заявив, що дівчинка отримала 45 укусів в обличчя, ‎‎150 - у руки і 30 у ноги.‎

Батько дівчинки подав у суд на власника будинку, який винаймала родина, звинувативши його у ‎недбалому утриманні помешкання. За повідомленнями, смітники обабіч будинку були ‎переповнені.‎

Батько розповів, що знайшов свою паралізовану доньку Саманту "залитою кров'ю" у її ліжку.‎

За його словами, коли родина йшла спати, нічого не віщувало біди. Батьки дівчинки спали на ‎другому поверсі.‎

‎"Із її вух текла кров - я злякався, що у неї може бути кровотеча у мозку", - заявив він місцевому ‎виданню Courrier-Picard.‎

Він також розповів, що пацюки відгризли кінчики кількох її пальців, і хірургам не вдалося їх ‎відновити.‎

Родина вже переїхала в інший будинок. Напад пацюків на дитину розслідує поліція.‎

Подібні напади пацюків на людей дуже рідкісні, хоч часом голодні шкідники харчуються трупами ‎інших тварин.‎