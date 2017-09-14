У Китаї померла найстаріша в світі велетенська панда

Копирайт изображения AFP Image caption Басі було 37 років

Басі - найстаріша з велетенських панд, що живуть у неволі, померла у китайській провінції Фучжоу.

Їй було 37 років, що більш ніж 100 років людини.

Гігантські панди вважаються символами Китаю та перебувають під особливим захистом.

Панду знайшли, коли їй було чотири чи п'ять років у провінції Басі. На честь цього місця її і назвали. Відтоді ведмедик жив у центрі для панд.

У четвер всі охочі могли вшанувати її пам'ять. Державне телебачення відкрило прямий ефір із місця події.

Один із чиновників розповів, що саме Басі надихнула талісман перших Азійських ігор (багатовидові спортивні змагання. - Ред.) у 1990 році.

"Вона була ангелом дружби як вдома, так і за кордоном", - сказав він.