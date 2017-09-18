У центрі Лондона з'явилися нові роботи Бенксі

Копирайт изображения PA Image caption Нові роботи Бенксі з'явилися на стінах в районі центру Барбікан

Два графіті знаного вуличного художника Бенксі з'явилися в центрі Лондона.

Роботи, що прикрасили міські стіни біля культурного центру Барбікан, приурочені до відкриття виставки американського художника Жана-Мішеля Баскія.

Цей художник помер у 1988-му в 27 років через передозування наркотиків.

У своєму Instagram Бенксі назвав роботи "неофіційною колаборацією" з виставкою.

У підписі до фото з графіті "Колесо огляду" Бенксі написав: "Велика виставка Баскія відкривається в центрі Барбікан - місці, зі стін якого зазвичай прагнуть стерти графіті".

Виставка "Баскія: справжній бум" відкривається в Культурному центрі Барбікан 20 вересня, вона заявлена як "перша масштабна експозиція американського художника у Великій Британії".

Адміністрація лондонського району Сіті, на території якого знаходиться центр Барбікан, заявляє, що наразі не вирішила, що робити з двома роботами Бенксі.

"Ми обговоримо це питання з колегами і жителями району найближчим часом" - заявив представник влади.

Копирайт изображения JULIO DONOSO/SYGMA/CORBIS

Жан-Мішель Баскія спочатку став відомий як графіті-художник, а потім - як успішний неоекспресіоніст.