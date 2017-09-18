У центрі Лондона з'явилися нові роботи Бенксі
Два графіті знаного вуличного художника Бенксі з'явилися в центрі Лондона.
Роботи, що прикрасили міські стіни біля культурного центру Барбікан, приурочені до відкриття виставки американського художника Жана-Мішеля Баскія.
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Цей художник помер у 1988-му в 27 років через передозування наркотиків.
У своєму Instagram Бенксі назвав роботи "неофіційною колаборацією" з виставкою.
У підписі до фото з графіті "Колесо огляду" Бенксі написав: "Велика виставка Баскія відкривається в центрі Барбікан - місці, зі стін якого зазвичай прагнуть стерти графіті".
Виставка "Баскія: справжній бум" відкривається в Культурному центрі Барбікан 20 вересня, вона заявлена як "перша масштабна експозиція американського художника у Великій Британії".
Адміністрація лондонського району Сіті, на території якого знаходиться центр Барбікан, заявляє, що наразі не вирішила, що робити з двома роботами Бенксі.
"Ми обговоримо це питання з колегами і жителями району найближчим часом" - заявив представник влади.
Жан-Мішель Баскія спочатку став відомий як графіті-художник, а потім - як успішний неоекспресіоніст.