Мода зірок на французьких бульдогів: як страждають собаки

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Благодійні організації з порятунку тварин стурбовані популярністю французьких бульдогів серед знаменитостей. Через "моду" на цих собак їх побільшало і у притулках.

Серед відомих власників таких собак є актори Хью Джекман і Леонардо Ді Капріо, співачка Леді Гага.

Дедалі більше собак цієї породи потрапляють до притулків через те, що люди від них відмовляються. З січня до британських притулків прийняли 127 "французьких бульдогів", у 2014 році їх було 21.

"Люди бачать, що такі собаки є у зірок, і хочуть собі таких самих", - говорить Шон Опперман, керівник притулку Battersea Dogs & Cats Home у Лондоні.

За його словами, люди часто не розуміють, що інтенсивність, з якою розводять таких собак, призводить до змін показників цієї породи, що, в результаті, спричиняє у них проблеми зі здоров'ям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цуценят французьких бульдогів часто возять контрабандою

"З великими очима і вухами вони справді виглядають як персонажі Діснея, але їхня зовнішність є тягарем для них. У багатьох випадках вона позбавляє їх здатності поводитись як справжні собаки. Багато з них не може довго бігати або гратися через проблеми з диханням. Через складки шкіри вони схильні до інфекцій і мають проблеми з очима",- розповів пан Опперман.

До притулку Battersea цього року надійшло 29 французьких бульдогів, у порівнянні з 11 минулого року та з сімома у 2015 році.

Ветеринарам доводилося робити операції, розширюючи їхні дихальні шляхи, щоб вони могли дихати. Якби власники знали справжню ціну здоров'я цієї породи, вони були б вражені, кажуть у притулках.

Копирайт изображения instagram.com/missasiakinney/ Image caption У французького бульдога Леді Гаги "Міс Ейжа Кінні" є особистий Instagram, який має більше 200 тис. фоловерів

На відомому британському сайті продажів Gumtree в лютому було 66 тис. запитів про цю породу. Це більше, ніж шукали популярних лабрадорів і мопсів.

Тим часом благодійна організація Dogs Trust зазначає, що "французькі бульдоги" найчастіше стають жертвами контрабанди.

Чверть від усіх контрабандних цуценят, виявлених на кордонах Великої Британії, є французькими бульдогами.

Благодійні організації просять не купувати цих собак в інтернеті, оскільки вони, можливо, хворі.