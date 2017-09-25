Чоловік сховав у прямій кишці кілограм золота

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Влада Шри-Ланки арештувала чоловіка за спробу контрабанди 1 кг золота та ювелірних виробів.

Працівники митниці знайшли 904 грами золота, вартістю близько 4,5 мільйонів шри-ланкійських рупій (29 370 доларів), у прямій кишці підозрюваного.

45-річний громадянин Шри-Ланки їхав до Індії. Його зупинили у міжнародному аеропорту Коломбо.

Минулого року вже було кілька подібних випадків.

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Зазвичай контрабандисти регіону купують золото у Дубаї та Сінгапурі, де воно відносно дешеве. А потім перевозять його в Індію, щоби продати там дорожче.

Співробітник митниці повідомив BBC Sinhala, що митники помітили чоловіка, тому що "він підозріло йшов".

Металошукачі виявили прихований багаж, "ретельно запакований в поліетиленові пакети та акуратно вставлений" у пряму кишку, розповів митник.

"Було чотири золотих злитки, три шматки жовтого золота, шість ювелірних виробів із жовтого золота та два золотих ювелірних вироби, вкритих сріблом", - уточнили у митниці.

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Минулого тижня на митниці Шри-Ланки затримали жінку, яка також подорожувала до Індії.

Вона намагалася провезти 314,5 грамів золота, яке заховала у прямій кишці.