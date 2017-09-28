Ембріон людини позбавили дефекту, відкорегувавши ДНК

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Вчені вперше провели високоточну "хімічну операцію" на людському ембріоні для того, щоб вилікувати генетичну хворобу.

Як повідомили ВВС китайські дослідники, команда вчених університету Sun Yat-sen використовувала методику основного редагування, аби виправати одну помилку з трьох мільярдів "знаків" нашого генетичного коду.

Вони змінили ще не імплантовані лабораторні ембріони для видалення хвороби бета-таласемії.

Вчені стверджують, що такий підхід дозволить у майбутньому лікувати значну кількість спадкових хвороб.

Методика полягає в коригуванні чотирьох основних блоків ДНК: аденіну, цитозину, гуаніну та тиміну.

Вони загальновідомі за літерами A, C, G і T.

Усі шляхи до будови та управління людським тілом закодовані в комбінації з цих чотирьох основ.

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Потенційно загрозлива для життя хвороба бета-таласемія виникає внаслідок зміни основи в генетичному коді - відомій як точкова мутація.

Вчені відкорегували її до початкового стану.

Вони перевірили ДНК на помилки, змінили G на A (гуанін на аденін) - таким чином виправили мутацію.

Цзюнь Цзіу Хуан з команди вчених розповів BBC News: "Ми першими показали можливість лікування генетичних хвороб у ембріонах людини завдяки основному редагуванню".

Він сказав, що їхнє дослідження відкриває нові шляхи для лікування пацієнтів, запобігає бета-таласемії у новонароджених "та навіть інших вроджених хвороб".

Експерименти проводили на тканинах пацієнтів з хворобами крові, а також на клонованих ембріонах людини.

Генетична революція

Основне виправлення - це удосконалена форма генного редагування Crispr, яке вже стало революційним у науці.

Crispr розриває ДНК. Коли організм намагається виправити цю прогалину, то він деактивує набір інструкцій - генів. Це також дає можливість вставити нову генетичну інформацію.

Основне редагування діє на основи ДНК, перетворюючи одну на іншу.

Професор Девід Ліу вперше презентував методику основного редагування в Гарварді: він описав її як "хімічну операцію".

Він стверджує, що ця методика є ефективнішою та спричиняє менше побічних ефектів, ніж Crispr.

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"Близько двох третин відомих генетичних варіантів людини, пов'язаних з хворобою, є точковими мутаціями", - розповів професор BBC.

"В основного редагування є потенціал прямого виправлення, або ж відтворення в дослідницьких цілях багатьох патогенних [мутацій]".

Дослідницька група з університету Sun Yat-sen в Гуанчжоу потрапляла на перші шпальти газет ще раніше - коли вони вперше використали метод Crispr на ембріонах людини.

Професор Робін Лавелл-Бедж з Інституту Francis Crick у Лондоні назвав частину їхнього останнього дослідження "винахідливою".

Але він запитав, чому вчені не ставили більше експериментів на тваринах перед тим, як перейти до ембріонів людини, і додав: в інших країнах правила дослідів на ембріонах були б "вимогливішими".

Дослідження, опубліковане в Protein and Cell, є найсвіжішим прикладом різкого зростання здатності вчених маніпулювати ДНК людини.

Воно викликало етичну і суспільну дискусію про те, які методи у прагненні запобігти хворобам є припустимими, а які ні.

Професор Лавелл-Бедж також додає, що такі підходи навряд чи набудуть клінічного застосування найближчим часом.

"Потрібно набагато більше обговорень щодо етичного аспекту цих методів та способу їх регулюванння. У багатьох країнах, включно з Китаєм, необхідні надійніші механізми для налагодження, нагляду та довгострокових спостережень".