Моделі погрожували після фото з неголеними ногами
Шведська модель Арвіда Бістрем розповіла, що їй погрожували зґвалтуванням після того, як вона знялась у фотосесії з неголеними ногами.
26-річна дівчина взяла участь у новій кампанії Adidas, де продемонструвала нові кеди.
Після цього у своєму Instagram вона опублікувала фото, на якому вона позує в кросівках бренду із неголеними ногами.
Вона написала, що після рекламної кампанії "отримувала погрози зґвалтуванням на свою електронну пошту".
"Навіть уявити не можу, як це - жити з таким обмеженим мисленням", - підписала своє фото дівчина.
Арвіду знають не лише як модель, яка позує перед камерою із неголеними ногами та пахвами, але і як фотографа.
В Adidas кажуть, що модель "ставить жіночність та гендерні стандарти "дівчачої" естетики під питання".
Втім, її послідовники в Instagram підтримують Бістрем.
Користувачі, у тому числі чоловіки, кажуть, що не бачать проблеми "у волохатих ногах".
Одна з користувачок зазначила, що не схвалює неголені ноги, але якщо модель почуває себе щасливою у такий спосіб, то хай "робить, що хоче".
Пані Бістрем підтримує рух "без гоління". Він став популярним кілька років тому, коли феміністки перестали голити ноги на знак протесту.