Моделі погрожували після фото з неголеними ногами

Копирайт изображения Adidas

Шведська модель Арвіда Бістрем розповіла, що їй погрожували зґвалтуванням після того, як вона знялась у фотосесії з неголеними ногами.

26-річна дівчина взяла участь у новій кампанії Adidas, де продемонструвала нові кеди.

Після цього у своєму Instagram вона опублікувала фото, на якому вона позує в кросівках бренду із неголеними ногами.

Вона написала, що після рекламної кампанії "отримувала погрози зґвалтуванням на свою електронну пошту".

"Навіть уявити не можу, як це - жити з таким обмеженим мисленням", - підписала своє фото дівчина.

Арвіду знають не лише як модель, яка позує перед камерою із неголеними ногами та пахвами, але і як фотографа.

В Adidas кажуть, що модель "ставить жіночність та гендерні стандарти "дівчачої" естетики під питання".

Втім, її послідовники в Instagram підтримують Бістрем.

Користувачі, у тому числі чоловіки, кажуть, що не бачать проблеми "у волохатих ногах".

Одна з користувачок зазначила, що не схвалює неголені ноги, але якщо модель почуває себе щасливою у такий спосіб, то хай "робить, що хоче".

Пані Бістрем підтримує рух "без гоління". Він став популярним кілька років тому, коли феміністки перестали голити ноги на знак протесту.