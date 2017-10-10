Вчені з'ясували, чому аромат дуріана такий їдкий
Вчені із Сінгапура, які захоплюються дуріанами, розкрили одну з найцікавіших таємниць природних ароматів.
Дослідники знайшли ген запаху, який і надає колючому плоду його горезвісний різкий аромат.
Завдяки цьому відкриттю у майбутньому можна буде вирощувати фрукти "без запаху або з м'якшим смаком", стверджують вчені.
Такі перспективи стурбували шанувальників дуріанів, які просто обожнюють особливий виразний запах фрукта.
"Без свого запаху дуріан - це ніщо інше, як порожня оболонка", - написав у своєму Facebook сінгапурець Річард Ліанг. Він також порівняв "дуріан без його особливого запаху" із "людиною, яка втратила душу".
Після трьох років дослідження, профінансованого групою шанувальників фрукта, група з п'яти науковців, що спеціалізуються на дослідженні раку, мають повну генетичну картину дуріана.
Їхнє відкриття опублікували в академічному журналі Nature Genetics.
Дослідники зазначають, що запах дуріана виконує важливу функцію в дикій природі: він спонукає тварин з'їсти фрукт, що допомагає розповсюдженню насіння дуріана.
Фрукт росте у багатьох країнах по всій тропічній Південно-Східній Азії.
Плід однаково люблять і ненавидять. Через специфічних запах його заборонено їсти на багатьох відкритих майданчиках, а також у громадському транспорті в Сінгапурі.
Але шанувальники дуріана активно захищають його особливий аромат.
Вчені також з'ясували походження дуіана: вважається, що пращуром фрукту була рослина какао.
Науковець Захарій Тай весело підсумував це відкриття: "Фактично ми їмо шоколад".