Вчені з'ясували, чому аромат дуріана такий їдкий

Копирайт изображения Dr Kevin Lim Image caption На дослідження команду надихнув науковий інтерес та, звісно, любов до дуріанів

Вчені із Сінгапура, які захоплюються дуріанами, розкрили одну з найцікавіших таємниць природних ароматів.

Дослідники знайшли ген запаху, який і надає колючому плоду його горезвісний різкий аромат.

Завдяки цьому відкриттю у майбутньому можна буде вирощувати фрукти "без запаху або з м'якшим смаком", стверджують вчені.

Такі перспективи стурбували шанувальників дуріанів, які просто обожнюють особливий виразний запах фрукта.

"Без свого запаху дуріан - це ніщо інше, як порожня оболонка", - написав у своєму Facebook сінгапурець Річард Ліанг. Він також порівняв "дуріан без його особливого запаху" із "людиною, яка втратила душу".

Після трьох років дослідження, профінансованого групою шанувальників фрукта, група з п'яти науковців, що спеціалізуються на дослідженні раку, мають повну генетичну картину дуріана.

Їхнє відкриття опублікували в академічному журналі Nature Genetics.

Дослідники зазначають, що запах дуріана виконує важливу функцію в дикій природі: він спонукає тварин з'їсти фрукт, що допомагає розповсюдженню насіння дуріана.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Своїм ароматом дуріан приваблює тварин, які допомагають розповсюджувати насіння фрукта

Фрукт росте у багатьох країнах по всій тропічній Південно-Східній Азії.

Плід однаково люблять і ненавидять. Через специфічних запах його заборонено їсти на багатьох відкритих майданчиках, а також у громадському транспорті в Сінгапурі.

Але шанувальники дуріана активно захищають його особливий аромат.

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Вчені також з'ясували походження дуіана: вважається, що пращуром фрукту була рослина какао.

Науковець Захарій Тай весело підсумував це відкриття: "Фактично ми їмо шоколад".