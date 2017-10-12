"Ісландського єдинорога" хочуть продати на аукціоні

Копирайт изображения ERLA POREY OLAFSDOTTIR Image caption Єдинорога продадуть, щоб допомогти місцевим благодійним організаціям

Є хороші новини для однорогого барана Ейнхірнінгура, якого називають "ісландським єдинорогом".

Баран з'явився у стаді фермерів Ерлі Порі Олафсдоттір. Його мали відправити на бійню.

Власники "єдинорога" не сприймали його як племінного барана, бо він був дуже худим, і планували залишити його в живих недовго.

Через злиті роги він став всесвітньою сенсацією в інтернеті, що, можливо, врятувало йому життя. Зоопарк Рейк'явіка хотів забрати тварину, але ісландські правила щодо перевезення тварин, забороняли це.

Проте в унікального барана з'явився шанс на більш світле майбутнє. Наступного місяця його виставлять на аукціон під час свята урожаю, повідомляє веб-сайт Frettir.

Копирайт изображения ERLA POREY OLAFSDOTTIR Image caption Унікальний вигляд барана може врятувати його від бійні

Фермер Ерла розповіла, що Ейнхірнінгур провів літо у полі разом з іншими баранами, але тримався окремо.

"Я не знаю, чи це тому, що він виглядає інакше, чи просто чомусь вирішив бути один", - сказала вона виданню Iceland Monitor.

Що турбує пані Ерлу, так це той самий єдиний ріг барана.

"Звичайно, ріг значно виріс, і мої діти стурбовані тим, що він врешті вросте йому у спину, тому що він згинається назад", - каже вона.

За її словами, роги розтягли його морду і він постійно здається дещо здивованим. "Він схожий на людину, що зробила підтяжку обличчя", - розповідала про свого барана Ерла.