Чому так небезпечно прищемляти пальці дверима

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Британські лікарі попередили, що травми, які діти отримують під час защемлення пальців дверима, можуть залишатися на все життя.

Такі травми можуть призводити до ампутації, тривалого болю, а їхні наслідки відчуватимуться все життя, попереджує британська асоціація пластичних хірургів.

Лікарі радять батькам подбати про безпеку дітей і обладнати двері вдома спеціальними засобами.

Кожного року 30 тисяч дітей прищемляють пальці дверима, понад 1500 потребують операції. Це дані Королівського товариства із запобігання нещасних випадків.

Копирайт изображения leokidz.kz Image caption Пристрої для блокування дверей бувають різних форм

Дверні петлі, двері машин і двері, які самі зачинаються найчастіше стають причинами травм пальців і рук дітей.

Батькам рекомендують розміщувати маленькі C-подібні пристрої з пінопласту або гуми на дверях, щоб запобігти цьому.

Але вони не підходять для протипожежних дверей. Британські лікарі попереджають, що травми пальців - це не жарти, адже пацієнти можуть потребувати операцій і тривалого лікування.

"Дуже легко недооцінювати, наскільки важливі наші руки під час таких щоденних вправ, як друкування, зав'язування шнурків, користування мобільним телефоном, їжа. Все це дуже важко робити, якщо є травми", - зазначає хірург і речниця асоціації Анна Де Лео.

Травми кінчиків пальців можуть призвести до втрати 20% сили руки, попереджують лікарі.