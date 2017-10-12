Італійка домоглася оплати лікарняного для догляду за псом

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Жителька Риму домоглася у суді оплати лікарняного за дні, витрачені на догляд за своїм домашнім улюбленцем.

Це перший таких випадок в італійській судовій практиці.

Викладачка з римського університету Сапієнца здобула перемогу завдяки італійській організації із захисту прав тварин Anti-Vivisection League (LAV), юристи якої допомагали їй у суді.

Суддя задовольнив позов жінки, і тепер університет повинен визнати за нею право відсутності на робочому місці через "серйозні сімейні обставини".

Викладачка, яка вважала за краще зберегти анонімність, взяла два вихідних на роботі для догляду за 12-річним англійським сеттером на прізвисько Кучіолла, який нещодавно пережив операцію. Жінка живе одна, і їй ні з ким було залишити пса.

Адвокати керувалися однією зі статей кримінального кодексу Італії, згідно з якою господарям, що залишили своїх домашніх тварин і тим самим прирекли їх на страждання, може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до року або штраф на суму до 10 тисяч євро.

"Це величезний крок вперед у визнанні того, що тварин тримають не з метою фінансової вигоди і не через їхню працездатність, а в якості повноцінних членів сім'ї", - заявив президент організації LAV Джанлука Фелічетті.

"Тепер всі, хто опинився у схожій ситуації, зможуть використовувати цей важливий судовий прецедент", - додав він.