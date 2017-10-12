Італійка домоглася оплати лікарняного для догляду за псом
Жителька Риму домоглася у суді оплати лікарняного за дні, витрачені на догляд за своїм домашнім улюбленцем.
Це перший таких випадок в італійській судовій практиці.
Викладачка з римського університету Сапієнца здобула перемогу завдяки італійській організації із захисту прав тварин Anti-Vivisection League (LAV), юристи якої допомагали їй у суді.
Суддя задовольнив позов жінки, і тепер університет повинен визнати за нею право відсутності на робочому місці через "серйозні сімейні обставини".
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Викладачка, яка вважала за краще зберегти анонімність, взяла два вихідних на роботі для догляду за 12-річним англійським сеттером на прізвисько Кучіолла, який нещодавно пережив операцію. Жінка живе одна, і їй ні з ким було залишити пса.
Адвокати керувалися однією зі статей кримінального кодексу Італії, згідно з якою господарям, що залишили своїх домашніх тварин і тим самим прирекли їх на страждання, може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до року або штраф на суму до 10 тисяч євро.
"Це величезний крок вперед у визнанні того, що тварин тримають не з метою фінансової вигоди і не через їхню працездатність, а в якості повноцінних членів сім'ї", - заявив президент організації LAV Джанлука Фелічетті.
"Тепер всі, хто опинився у схожій ситуації, зможуть використовувати цей важливий судовий прецедент", - додав він.