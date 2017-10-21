У Шотландії борсук заснув у кошачому ліжку

Копирайт изображения Scottish SPCA Image caption Борсук наївся з кошачої миски і заснув на м'якій підстилці

Господарі приватного будинку в шотландському місті Лінлітгоу виявили сонного борсука, який заснув у кошачому ліжку.

Борсук проліз у будинок крізь отвір для кота, наївся кошачої їжі в кухні і вмостився спати в м'якому ліжечку.

Власники викликали на допомогу фахівців Шотландського товариства із захисту тварин SPCA, працівник якого зумів, як с казано в повідомленні, "переконати борсука піти геть із власної волі".

Представники товариства кажуть, що така поведінки нетипова для цих зазвичай полохливих тварин.

Копирайт изображения Scottish SPCA Image caption Працівники SPCA були змушені посунути кошаче ліжко до відчинених дверей кухні, щоб виштовхати борсука геть

Рятувальниця тварин Конні О'Ніл сказала, що була заскочена поведінкою тварини.

"Не думаю, що борсук розумів, куди потрапив. Він просто занюхав їжу, а коли наївся, то захотів просто десь собі подрімати, - розповіла вона. - Коли я приїхала і біля відчинених дверей розвернула ліжечко, щоб його як слід роздивитися, він на мене просто поглянув, а тоді помітив прочинені двері і дременув".

Головний інспектор шотландського товариства SPCA Майк Флинн сказав: "Дикі борсуки вкрай рідко заходять у приватні будинки, і ми закликаємо всіх, хто виявить їх у себе, негайно зателефонувати на нашу лінію допомоги.

"Як усі дикі тварини, борсуки можуть бути агресивними, коли опиняються в безвихідній ситуації або коли поранені, тому ми радимо не чіпати їх, а зателефонувати нам".