Вчені: шлюб і близькі друзі захищають від слабоумства

Копирайт изображения Getty Images Image caption В одружених людей деменція розвивається рідше, ніж у самотніх, з'ясували вчені

Подружжя та близькі друзі можуть захистити від слабоумства, стверджують вчені університету Лафборо.

Дослідження, результати якого опублікували у випуску Journals of Gerontology ( "Журнал геронтології"), тривало майже сім років. У ньому взяли участь 6 677 людей.

Ніхто з учасників експерименту спочатку не страждав на деменцію, але під час дослідження такий діагноз поставили 220 пацієнтам.

Щоб зрозуміти, як соціальні зв'язки впливають на ризик виникнення захворювання, вчені порівнювали дані тих, у кого виявили слабоумство, і тих, хто був до нього не схильний.

Суть одного з відкриттів в тому, що важлива "якість", а не кількість друзів.

"Вас можуть оточувати багато різних людей, але тільки тісні стосунки здатні знизити ризик розвитку слабоумства ... Це не пов'язано з кількістю друзів", - пояснює професорка Іф Гогерворст.

На її думку, близькі друзі виконують роль буфера, оберігаючи від стресу, який руйнує здоров'я.

Дев'ять факторів, що впливають на розвиток деменції:

Втрата слуху в середньому віці - підвищує ризик на 9%

Відсутність середньої освіти - 8%

Куріння - 5%

Відсутність своєчасного лікування при депресії - 4%

Недостатня фізична активність - 3%

Соціальна ізоляція - 2%

Високий тиск - 2%

Ожиріння - 1%

Діабет другого типу - 1%

Вчені вважають, що ці фактори, вплив яких більшою чи меншою мірою залежить від самої людини, відповідають лише за 35% ризику розвитку захворювання. Інші 65% людина поки що контролювати не в змозі.

Дослідження також показало, що ризик розвитку слабоумства у самотніх людей вдвічі вищий, ніж у тих, хто перебуває у шлюбі.

За словами доктора Дуга Брауна, директора з досліджень "Товариства з боротьби із хворобою Альцгеймера" - йдеться приблизно про один додатковий випадок деменції на кожні 100 людей, які не перебувають у шлюбі.

Оскільки дослідження досі триває, говорити про те, що тут є причиною, а що наслідком, ще зарано.

Відомо, що слабоумство вражає мозок за десятки років до того, як хвороба може бути діагностована і, можливо, ці зміни на ранніх стадіях можуть позначатися на здатності людини спілкуватися.

У будь-якому випадку самотність це дуже серйозна проблема при слабоумстві, каже доктор Браун.

"Якщо люди, які страждають на деменцію, не отримують належної підтримки, вона може призвести до повної ізоляції", - пояснює він.

"Дуже важливо, щоб люди з деменцією могли підтримувати важливі соціальні зв'язки і зберігати звичний спосіб життя", - вважає експерт.