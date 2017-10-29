Ізраїльський бар пропонує "знижку за місячні"

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Один з ізраїльських барів в Тель-Авіві пропонує 25% знижку на напої для жінок під час їхніх "критичних днів".

Цю акцію в барі Anna Loulou назвали "bloody hour" ( "кривавий час" або "проклятий час") - за аналогією з традиційною акцією знижок "happy hour".

Дві жінки, які придумали акцію, кажуть, що знижка - визнання того факту, що жінка під час менструації заслуговує уважнішого ставлення до неї.

Також вони сподіваються, що цей підхід допоможе зробити тему менструації більш відкритою для обговорення, у тому числі з боку чоловіків.

Знижку надаватимуть тим жінкам, які скажуть, що зараз у них "критичні дні" - ніяких доказів демонструвати не потрібно, клієнткам повірять на слово.

У барі Anna Loulou кажуть, що жінки заслуговують цей невеликий подарунок, хоча б тому що "критичні дні" тривають 25% їхнього життя.

"Ідея полягає в тому, щоб подарувати жінці знижку, увагу і турботу. Ми говоримо: ми розуміємо твоє становище, ми знаємо, що ти зараз в особливій ситуації, і ми хочемо зробити тобі подарунок", - розповіла власниця закладу Моран Барір в інтерв'ю ізраїльській газеті Haaretz.

За словами Барір, ідея запровадити таку знижку прийшла до неї, коли вона сама замовляла вино в барі, і бармен забув, яке саме вино вона попросила принести - біле чи червоне.

"Я йому просто сказала: ось як тобі буде простіше запам'ятати - у мене зараз "критичні дні", тому принеси мені червоного", - розповіла жінка.

Знижки в барі Anna Loulou надаватимуть по понеділках, середах і суботах.