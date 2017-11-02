В Амстердамі заборонили пивні велосипеди

Копирайт изображения Alamy Image caption Минулого року близько 6000 жителів Амстердама підписали петицію і закликали владу міста заборонити пивні велосипеди

Влада Амстердама заборонила популярні серед туристів "пивні велосипеди" через скарги місцевих жителів на шум і порушення громадського порядку.

У вівторок суд дозволив владі міста заборонити пивні велосипеди в центрі Амстердама, які, на думку суду, є причиною порушень громадського порядку.

Такі велосипеди, розраховані на 10 і більше людей, популярні серед туристів, які хочуть подивитися місто і водночас організувати застілля і відсвяткувати будь-яку подію.

Туристи можуть пересуватися славетними амстердамськими каналами на такому велосипеді, попиваючи пиво в компанії друзів.

Противники таких розваг кажуть, що пивні велосипеди - це одна з міських проблем, викликана масовим туризмом.

Пивні велосипеди - це невеликі паби на колесах, забезпечені велосипедними сидіннями, розташованими навколо столу. Незвичайний візок рухається за рахунок того, що пасажири крутять педалі.

Заборона на використання пивних велосипедів набула чинності 1 листопада. Як повідомили в міській адміністрації, надавати послуги прокату таких велосипедів тепер заборонено.

Минулого року близько 6 тис. жителів Амстердама підписали петицію, закликавши владу міста заборонити рух пивних велосипедів містом і назвали таку розвагу жахом.

"Наше місто перетворилося на великий парк розваг", - сказав тоді один із жителів міста в інтерв'ю телепрограмі NOS News.

Колишній мер Амстердама Еберхард ван дер Лан, який помер від раку легенів на початку жовтня, погодився з авторами петиції й запровадив заборону на пивні велосипеди.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пивні велосипеди - це невеликі паби на колесах, забезпечені велосипедними сидіннями, розташованими навколо столу

Чотири компанії, що здавали пивні велосипеди в оренду, намагалися оскаржити рішення влади міста в суді, стверджуючи, що ця заборона є обмеженням свободи. Тоді суд визнав, що такого обґрунтування недостатньо, і призупинив дію заборони.

Однак минулого вівторка суд погодився з необхідністю введення заборони на пивні велосипеди.

"Поєднання низки факторів: порушення правил дорожнього руху, антисоціальна поведінка - з урахуванням того, що мова йде про центр міста - виправдовують введення заборони", - йдеться в рішенні суду.