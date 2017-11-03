Пенсіонер переплутав кабачок із бомбою і викликав поліцію

Копирайт изображения KARLSRUHE POLICE Image caption Поліція сказала пенсіонеру, що їм також кабачок видався схожим на бомбу

Німецький пенсіонер перелякався, що великий кабачок, який він знайшов у своєму саду, був бомбою Другої світової війни, яка не розірвалася і викликав поліцію.

За словами поліцейських, п'ятикілограмовий кабачок, ймовірно, підкинули до його саду через паркан.

На щастя після цього інциденту, евакуацію не оголошували. Пенсіонер живе у місті Бреттен, поблизу Карлсруе на південному-заході Німеччини.

40-сантиметровий овоч, який ще називають цукіні, "дійсно виглядав як бомба", - сказали в поліції.

Після того, як поліція повідомила пенсіонеру, що це овоч і заспокоїла його, чоловік позбувся цього цукіні.

У Німеччині знаходять багато американських чи британських бомб, які не розірвалися. Зазвичай стару зброю виявляють під час будівельних робіт.

3 вересня 65 тисяч людей евакуювали у Франкфурті, аби знешкодити півторатонну британську бомбу.

Це була найбільша евакуація у післявоєнній історії Німеччини через вибухівку, яка залишилася після війни.