У Британії виявили рештки "наших найдавніших пращурів"

Копирайт изображения Mark Witton Image caption Ці ссавці виходили на полювання на комах вночі

На півдні Англії знайшли скам'янілі рештки найдавніших пращурів усіх нині живих ссавців, у тому числі людей.

Знайдені зуби належали істотам, подібним до землерийок, які рискали під ногами у динозаврів.

Їхні рештки виявили у скелях в графстві Дорсет. Вважають, що знахідці 145 мільйонів років.

За словами вчених, це найдавніша скам'янілість ссавців, що належать до лінії, яка вела до людей.

За словами Стіва Світмена із Портсмутського університету, вік цих зубів не викликає сумнівів, тож ті істоти були найдавнішими наразі відомими предками людей.

Стародавні ссавці, імовірно, були крихітними, вкритими хутром і виходили на полювання вночі.

Вчені припускають, що вони їли комах і рослини.

Їхні зуби були добре розвиненими і могли проколювати, розрізати та розчавлювати їжу.

''Вони також дуже зношені, що вказує на те, що тварини, яким вони належали, дожили до старості для свого виду", - сказав доктор Світмен.

Рештки знайшов Грант Сміт, який на той час був студентом. Він просівав зразки порід, зібрані поблизу міста Свонедж, для своєї дисертації.

Зуби такого типу досі ще не знаходили у скелях такого віку.

Копирайт изображения Steve Sweetman Image caption Відкриття належить дослідникам із Портсмутського університету

Одному з нововиявлених видів дали назву Durlstotherium newmani - на честь Чарлі Ньюмана, власника пабу поруч із місцем знахідки. Він також колекціонує скам'янілості.

Іншому - Dulstodon ensomi - на честь місцевого палеонтолога Пола Енсона.

Результати досліджень, опубліковані у журналі Acta Palaeontologica Polonica, пожвавили і без того гостру дискусію.

Нещодавні знахідки з Китаю посунули дату появи найдавніших ссавців до 160 мільйонів років тому.

Проте цей висновок оскаржують, спираючись на дані молекулярних досліджень.