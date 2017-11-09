Крадії повернули дівчинці її цуценя

Копирайт изображения Victoria Police Image caption Лабрадор Саша потрапила на перші шпальти

Маленькій дівчинці з Мельбурна повернули вкрадене цуценя. Схоже, це зробили ті ж люди, які й викрали тварину.

8-тижневого лабрадора Сашу вкрали у понеділок вранці - разом з ноутбуком, iPad та деякими коштовностями.

Постраждала сім'я розповіла в інтерв'ю австралійській пресі, наскільки вони спустошені через втрату найкращого друга чотирирічної Майї.

Але у четвер Сашу знайшли в саду. Схоже, туди її підкинули крадії.

Власники собаки кажуть, що на момент викрадення цуценя потребувало медичного догляду і що воно з'явилося в сім'ї лише тиждень тому.

Один з власників собаки Раян Гуд з'явився у випуску новин поруч із заплаканою Майєю і попросив допомоги в пошуку Саші.

Ця історія набула дуже великого розголосу в Австралії.

Вранці у четвер цуценя знайшли.

"Ми не хотіли марних сподівань. Але ось сьогодні вранці моя дружина вирішила зробити собі каву, пройшла повз розсувні двері й помітила, що біля собачої будки рухалась якась фігура", - розповів пан Гуд програмі Australia's Today.

"Ми думаємо, що той, хто її вкрав, або має совість, або перелякався і просто перекинув її через паркан... Взагалі-то нам все одно, ми просто щасливі, що повернули її".

Він додав, що Саша виглядає здоровою.

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Поліція каже, що хоч сім'я і святкує возз'єднання з Сашею, розслідування крадіжки триває.

Інші вкрадені речі досі відсутні.