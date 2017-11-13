Секс навряд чи може спричинити зупинку серця - дослідження

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Раптова зупинка серця у чоловіків пов'язана з сексуальною активністю набагато частіше, ніж у жінок, ідеться у новому дослідженні.

Проте сам секс дуже рідко стає причиною для такого розвитку подій.

Лише 34 із 4557 вивчених випадків зупинки серця сталися під час або впродовж години після статевого акту, і 32 із них - у чоловіків.

Сумет Чью із американського Інституту серця "Седарс-Синай" каже, що він першим оцінив сексуальну активність як потенційну причину зупинки серця.

Його дослідження презентували на засіданні Американської серцевої асоціації.

Коли серце раптово перестає битися, людина втрачає свідомість, і, якщо якнайшвидше не забезпечити серцево-легеневу реанімацію, настає смерть.

Це не те саме, що й серцевий напад, коли приплив крові до серця заблокований.

Наразі вченим відомо, що сексуальна активність може спричинити другий випадок, але зв'язок із першим досі був невідомим.

Факти про зупинку серця:

майже 90% людей, серце яких зупиняється не у лікарнях, помирають

кожна хвилина після зупинки без серцево-легеневої реанімації або дефібриляції знижує шанс виживання на 10%

серцево-легенева реанімація, особливо якщо забезпечити її протягом перших хвилин після зупинки серця, може навпаки подвоїти або потроїти шанси на виживання

під час надання серцево-легеневої реанімації слід натискати на груди пацієнта зі швидкістю 100-120 разів на хвилину. Для цього ідеально підходить хіт гурту Bees Gees - Stayin' Alive

Джерело: Асоціація кардіологів США

Доктор Чью та його колеги з Каліфорнії вивчили лікарняні записи про випадки зупинки серця у дорослих в період з 2002 по 2015 рік у Портленді, штат Орегон.

Сексуальну активність вважали причиною менш ніж 1% з них. Більшість жертв були чоловіками, переважно середнього віку, афроамериканцями, що страждали від серцево-судинних хвороб у минулому.

Копирайт изображения Tommaso Boddi/Getty Image caption Лікарі кажуть, що навчитися робити серцево-легеневу реанімацію можуть навіть діти

Під час дослідження також виявили, що серцево-легеневу реанімацію проводили лише у третині випадків, незважаючи на те, що партнер спостерігав симптоми зупинки серця.

За словами доктора Чью, це підтверджує необхідність в освіті людей щодо значимості такої реанімації, незалежно від обставин.

Ще одне дослідження, презентоване на конференції, вказує, що тій процедурі можна навчити навіть шестирічних дітей.

Згідно з рекомендаціями Британської асоціації кардіологів, після серцевого нападу або хірургічного втручання пацієнтам слід утриматися від сексу впродовж 4-6 тижнів.