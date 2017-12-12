Японець перед смертю влаштував вечірку

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Японський бізнесмен, у якого діагностували останню стадію раку, влаштував грандіозну вечірку, щоби подякувати і попрощатися з близькими людьми.

Сатору Анзакі запросив на святкування близько тисячі гостей, зокрема друзів, колишніх шкільних товаришів, бізнес-партнерів та працівників.

У 80-річного колишнього президента японської машинобудівної компанії Komatsu у жовтні діагностували рак жовчного міхура.

"Я радий, що можу сказати "дякую" людям, котрих зустрів у житті", - розповів пан Анзакі журналістам після святкування.

"Оскільки я хочу максимально покращити своє життя впродовж того часу, що мені залишився, я вирішив не отримувати лікування, яке даватиме побічні ефекти", - сказав він на прес-конференції.

Він оголосив, що планує організувати вечірку та опублікував це оголошення в газеті 20 листопада.

Його незвичайний план невдовзі став вірусним, люди підтримали його сміливий крок і жартома питали, яким чином вони можуть отримати запрошення.

Для вечірки пан Анзакі орендував приміщення у готелі в Токіо, яке прикрасили спогадами про його життя.

Однією з несподіванок було те, що господар вечірки сам розважав своїх гостей. Також на вечірці виступав гурт танцюристів з його рідної префектури Токушима.

За повідомленнями японських ЗМІ, Сатору Анзакі намагався потиснути руку багатьом своїм гостям, щоби висловити вдячність.

Японський бізнесмен, у якого діагностували останню стадію раку, влаштував грандіозну вечірку, щоби подякувати й попрощатися з близькими людьми.