Японець перед смертю влаштував вечірку
Японський бізнесмен, у якого діагностували останню стадію раку, влаштував грандіозну вечірку, щоби подякувати і попрощатися з близькими людьми.
Сатору Анзакі запросив на святкування близько тисячі гостей, зокрема друзів, колишніх шкільних товаришів, бізнес-партнерів та працівників.
У 80-річного колишнього президента японської машинобудівної компанії Komatsu у жовтні діагностували рак жовчного міхура.
"Я радий, що можу сказати "дякую" людям, котрих зустрів у житті", - розповів пан Анзакі журналістам після святкування.
"Оскільки я хочу максимально покращити своє життя впродовж того часу, що мені залишився, я вирішив не отримувати лікування, яке даватиме побічні ефекти", - сказав він на прес-конференції.
Він оголосив, що планує організувати вечірку та опублікував це оголошення в газеті 20 листопада.
Його незвичайний план невдовзі став вірусним, люди підтримали його сміливий крок і жартома питали, яким чином вони можуть отримати запрошення.
Для вечірки пан Анзакі орендував приміщення у готелі в Токіо, яке прикрасили спогадами про його життя.
Однією з несподіванок було те, що господар вечірки сам розважав своїх гостей. Також на вечірці виступав гурт танцюристів з його рідної префектури Токушима.
За повідомленнями японських ЗМІ, Сатору Анзакі намагався потиснути руку багатьом своїм гостям, щоби висловити вдячність.
Японський бізнесмен, у якого діагностували останню стадію раку, влаштував грандіозну вечірку, щоби подякувати й попрощатися з близькими людьми.