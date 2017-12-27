МЗС України: кіт у нас оселився, але акаунт у Twitter ми йому не створювали

Копирайт изображения Twitter Pavlo Klimkin Image caption Кіт прийшов до МЗС України напередодні Дня дипломатії

У міністерстві закордонних справ підтвердили BBC Україна, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали.

"Кіт став несподіванкою", - так появу Амбассадора описала заступниця начальника управління інформації МЗС України Олена Ващенко.

За її словами, він прийшов до міністерства 21 грудня - напередодні Дня дипломатії. Міністр Павло Клімкін тоді написав про Амбассадора у Twitter: "Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме".

Cвітлину з котом, що спить на стільці в міністерстві, 26 грудня запостив у Twitter політичний директор МЗС Олексій Макеєв. Дипломат повідомив, що кіт Амбассадор "буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки".

Копирайт изображения Twitter Oleksii Makeiev Image caption Амбассадора годують і випускають на вулицю

27 грудня в кота з'явився власний акаунт у Twitter. За лічені години, на нього підписалися понад сотню користувачів.

При цьому у міністерстві ВВС Україна сказали, що не створювали сторінку для кота.

Копирайт изображения Twitter Image caption У кота Амбассадора з'явився акаунт у Twitter

У міністерстві додали, що кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей поки що не приносив. У дипвідомстві кажуть: готові переймати досвід британських колег.

Перші коти Британії

Один з найвідоміших котів на службі у держав - Ларрі, головний ловець мишей резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт, 10.

У прес-службі кабінету міністрів Великої Британії називають Ларрі державним службовцем, який залишається на Даунінг-стріт навіть після зміни очільника уряду.

Image caption Ларрі став третім котом в історії резиденції

У Ларрі теж є власний акаунт в Twitter. У 2011 році йому присвятили книгу "Щоденники Ларрі". Він уже третій головний ловець мишей в історії резиденції.

Минулого року британські ЗМІ повідомляли, що у Ларрі склалися непрості стосунки з котом Палмерстоном, який працює в МЗС Британії, і що коти регулярно вдавалися до силових дій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Ларрі склалися непрості стосунки з "колегою" з МЗС - Палмерстоном

Перша кішка Нової Зеландії

Обожнює котів і нова прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Копирайт изображения TWITTER: FIRSTCATOFNZ Image caption Головна кішка Нової Зеландії Педдлс та прем'єр країни Джасінда Ардерн

З того часу як пані Ардерн очолила уряд, у країни з'явилася "перша кішка" - Педдлс. Вона працює "правою лапою" прем'єрки - наймолодшої за останні 150 років.

У жовтні кішка Педдлс дебютувала уTwitter під ніком @FirstCatofNZ. Хто створив цей акаунт, невідомо.