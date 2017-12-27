МЗС України: кіт у нас оселився, але акаунт у Twitter ми йому не створювали
У міністерстві закордонних справ підтвердили BBC Україна, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали.
"Кіт став несподіванкою", - так появу Амбассадора описала заступниця начальника управління інформації МЗС України Олена Ващенко.
За її словами, він прийшов до міністерства 21 грудня - напередодні Дня дипломатії. Міністр Павло Клімкін тоді написав про Амбассадора у Twitter: "Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину Христю Фріланд зустрічатиме".
Cвітлину з котом, що спить на стільці в міністерстві, 26 грудня запостив у Twitter політичний директор МЗС Олексій Макеєв. Дипломат повідомив, що кіт Амбассадор "буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки".
27 грудня в кота з'явився власний акаунт у Twitter. За лічені години, на нього підписалися понад сотню користувачів.
При цьому у міністерстві ВВС Україна сказали, що не створювали сторінку для кота.
У міністерстві додали, що кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей поки що не приносив. У дипвідомстві кажуть: готові переймати досвід британських колег.
Перші коти Британії
Один з найвідоміших котів на службі у держав - Ларрі, головний ловець мишей резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт, 10.
У прес-службі кабінету міністрів Великої Британії називають Ларрі державним службовцем, який залишається на Даунінг-стріт навіть після зміни очільника уряду.
У Ларрі теж є власний акаунт в Twitter. У 2011 році йому присвятили книгу "Щоденники Ларрі". Він уже третій головний ловець мишей в історії резиденції.
Минулого року британські ЗМІ повідомляли, що у Ларрі склалися непрості стосунки з котом Палмерстоном, який працює в МЗС Британії, і що коти регулярно вдавалися до силових дій.
Перша кішка Нової Зеландії
Обожнює котів і нова прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
З того часу як пані Ардерн очолила уряд, у країни з'явилася "перша кішка" - Педдлс. Вона працює "правою лапою" прем'єрки - наймолодшої за останні 150 років.
У жовтні кішка Педдлс дебютувала уTwitter під ніком @FirstCatofNZ. Хто створив цей акаунт, невідомо.