Баскетболісти і ковдра: авіалінії вибачились за звинувачення у крадіжці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маркіза Тіга (ліворуч) і Трегсон Беррелла (праворуч) звинуватили у крадіжці ковдри в літаку

American Airlines вибачились перед двома професійними баскетболістами, яких зняли з рейсу через звинувачення у крадіжці.

Маркіз Тіг й Трегсон Беррелл сіли на літак напередодні Різдва. Спортсмени прямували на гру. Та лайнер злетів вже без них.

Перед зльотом бортпровідник заявив, що чоловіки взяли ковдри з кабіни першого класу. Тому спортсменів змусили залишити борт.

Пізніше в авіакомпанії з'ясували, що ковдри чоловікам дали інші пасажири.

Жоден з двох спортсменів, які грають за команду Memphis Hustle у нижчій професійній лізі, не прокоментували інцидент.

А от помічник тренера спортсменів Дарнелл Лазер вважає, що його колег звинуватили на расовому ґрунті. Він прокоментував інцидент у Twitter: "2017 рік, бортпровідник @AmericanAir бачить двох молодих темношкірих спортсменів з ковдрами з першого класу і його перші слова: "Ти вкрав їх?". Як ви тренуєте людей, щоб вони не звертають увагу на факти, перш ніж перейти до висновків.

Копирайт изображения TWITTER Darnell Lazare‏ Image caption Помічник тренера баскетболістів вважає, що бортпровідник був упепреджений через колір шкіри гравців

Обидва баскетболісти - афроамериканці, як і стюард.

Гравці летіли з міжнародного аеропорту Даллас/Форт-Ворт у місто Су-Фолз, що в штаті Південна Дакота. Це рейс Envoy Air - дочірньої компанії American Airlines.

Речник American Airlines Джошуа Фрід заявив, що перевізник зараз розглядає цей інцидент.

"Ми вибачаємось за те, що трапилося під час польоту. Ми пишаємось тим, що поєднуємо людей, і ми знаємо, що цього разу ми підвели кількох наших клієнтів", - сказав він.

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"Тривожне тло"

Згодом обидва спортсмени отримали квитки першого класу на пізніший рейс і прибули до кінцевого пункту призначення.

Їхня команда перемогла в грі проти Sioux Falls Skyforce з рахунком 131-115. Беррелл заробив для команди 15 очок, а Тіг - 11 очок.

American Airlines працюють над вирішенням проблеми щодо звинувачення в упередженості, які їм закидають деякі клієнти.

Авіаперевізник зобов'язався провести нові тренінги для 120 тисяч працівників.