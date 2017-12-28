Шведський цап пережив Різдво

Копирайт изображения GAVLEBOCKEN Image caption У шведському місті Євле радість: ніхто не спалив і не викрав солом'яного козла

Цього року в шведському містечку Євле ще більше різдвяного настрою, адже гігантський солом'яний козел прожив там понад три тижні.

Минулого року євлеський козел став жертвою палія 27 листопада. Тоді від моменту спорудження солом'яного цапа пройшла менше як доба.

Заввишки він - 13 метрів, а тому його називають найбільший у світі солом'яним козлом.

Більшість його попередників були спалені або знищені. Щорічну традицію встановлювати цапа з соломи у Швеції започаткували 1966 року.

Проте цьогоріч козел досі "надсилає" різдвяні твіти, як от: "Ще один день у раю! Різдво може закінчитися, але дух залишається!"

Марія Волберг, яка відповідає за зв'язки козла з громадськістю, каже: "Це чудово, що йому дали можливість так довго стояти". Вона додала, що вищі подвійні огорожі не дозволили зловмисниками дістатись до солом'яного.

Цього року неприбуткова компанія з беспеки X-Cons Geoffurge надала охоронців, аби вберегти чотирилапого, повідомила пані Волберг BBC.

Новинний портал The Local склав список "найдивніших атак" на євлеського козла. Серед найнеординарніших - спроба викрадення за допомогою вертольота. Інший випадок: коли людина, переодягнена в пряник, запустила в нього вогняні стріли.

Копирайт изображения AFP Image caption Минулого року козла спалили менше ніж за добу після встановлення

За традицією козел з'являється в місті Євле, що за 158 км на північ від Стокгольма, в першу неділю християнського Адвенту.

Цього року його поставили 3 грудня. Містяни сподіваються, що козлик вагою в 3,6 тонни зможе вижити до 2 січня.

Офіційний туристичний портал міста Євле повідомляє, що знамениту конструкцію розробив Стіґ Ґавлєн. Він запропонував створити гігантську версію солом'яних прикрас у вигляді козлів, щоб шведи їх виставляли на Різдво. Мета - сприяти розвитку магазинів і ресторанів регіону.

Факти про гігантського цапа:

Його виготовили з вантажівки соломи з сусіднього села Макмира

На його створення пішло 56 п'ятиметрових солом'яних килимків

Для дерев'яного каркаса використали 1200 метрів шведської сосни

Конструкцію спроруджували 1 тисячу годин

2015-го року місто Євле відправило козла до міста-побратима Чжухай, що в Китаї. Ця подія привернула увагу 420 тисяч людей

Соломяний цап має 14600 підписників у Twitter

Пані Волберг каже, що євлеський козел "дуже популярний і має шанувальників по всьому світу".

"Нас часто запитують, чи не краще для міста, щоб козел згорів? Ми кажемо: ні, навпаки - він приваблює туристів".