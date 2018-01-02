Небезпечна здоба: японські булочки, що вбивають

Копирайт изображения AFP Image caption Мочі - смачний, але небезпечний делікатес?

Дві людини померли в Японії, декілька інших перебувають в критичному стані після того, як подавилися традиційними рисовими булочками.

Ця здоба здається нешкідливою, але щороку десерт забирає кілька життів.

Що таке мочі?

Здоба, яку називають мочі, це кругла булочка, виготовлена з м'якого та клейкого рису.

Спочатку рис пропарюють, а тоді подрібнюють і розтирають.

З отриманої клейкої рисової маси потім формуються мочі, які випікають або відварюють.

У Японії на Новий рік сім'ї традиційно готують овочевий бульйон, у якому варять мочі.

Копирайт изображения AFP Image caption Так готують мочі у Токіо

Як вони вбивають?

Булочки мочі - клейкі та липкі. З огляду на те, що вони дещо більші, аніж на один укус, їх потрібно добре пережовувати перед ковтанням.

Усі, кому важко пережувати рисове тісто належним чином, наприклад діти чи люди похилого віку, скажуть, що мочі важко їсти.

Якщо не жувати, а просто проковтнути таку булочку, клейка мочі застрягне в горлі - і може спричинити удушення.

За даними японських ЗМІ, 90% тих, хто звернувся в лікарню зі скаргами на удушення від новорічної страви - це люди віком від 65 років.

Як безпечно їсти мочі?

Жувати, жувати і ще раз жувати. Якщо це неможливо, то рисові булочки потрібно нарізати на дрібні шматочки.

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Щорічно влада публікує попередження під час новорічних свят, які радять дітям та людям літнього віку їсти мочі лише порізаними на маленькі шматочки.

І все-таки, попри попередження щороку, ця страва спричиняє кілька смертей.

На межі 2014-2015 років кількість жертв досягла дев'яти. У 2016 році від мочі померла одна людина, а минулого року загинули двоє людей.