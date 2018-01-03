У Британії вперше за 25 років народила біла ведмедиця

Копирайт изображения ALEX RIDDELL Image caption Вікторію оселили в шотландському парку дикої природи минулого року

У шотландському парку дикої природи народила біла ведмедиця. Про це повідомляє королівське зоологічне товариство Шотландії.

Це перший білий ведмідь, який народився у Великій Британії за останні 25 років.

Маму-ведмедицю звати Вікторія. Вона - одна з трьох дорослих білих ведмедів в Парку дикої природи Highland поблизу села Кінкрейг, що в Шотландії.

У королівському зоологічному товаристві Шотландії повідомляють: перед Різдвом можна було почути "звуки", які видавало маля з місця, де його народжувала клишонога.

Востаннє двійня білих ведмежат з'явились на світ у Великій Британії 8 березня 1992 року у зоопарку Flamingo Land, що в Йоркширі.

Арктос, самець від якого завагітніла Вікторія, мешкає окремо від самки. Вольєр Вікторії - закритий від громадськості.

Уна Річардсон, головний лікар парку, розповідає: "Ми спочатку почули обнадійливі звуки на тижні перед Різдвом, тепер вони лунають і в новому році".

"Ми не можемо заглянути всередину відділення, де народжувала Вікторія. Тому ми не певні скількох малят привела на світ ведмедиця, можливого не одного. Але ми точно можемо підтвердити факт народження", - додала лікарка.

Копирайт изображения RZSS/HWP Image caption Полярні ведмеді Вікторія (зліва) і Арктос

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"Ми дуже хвилюємось, ми не святкуємо народження, тому що білі ведмеді мають високий рівень смертності в перші тижні після появи на світ через нерозвинену імунну систему".

Лікарка додала: "Ми будемо продовжувати стежити за Вікторією і дуже сподіваємося на гарні новини, коли вона вийде з вольєра в березні".

"До того часу вольєр Вікторії буде зачинений від сторонніх очей, доглядач буде мінімально втручатись в життя родини, щоб ведмедиця допомогла вижити своїм нащадкам", - повідомляє Уна Річардсон.

Короткий путівник про життя білих ведмежат

Image caption Дитинчата білих ведмедів