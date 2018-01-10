Росіянин в'їхав в магазин на броньовику

Копирайт изображения HIBINFORM.RU Image caption Бронетранспортер знайшли біля супермаркету

У Росії чоловіка заарештували після того, як він вкрав бронетранспортер і в''їхав на ньому в магазин.

Як повідомляє обласна новинна газета Hibinform.ru, інцидент стався у місті Апатити Мурманської області.

Чоловік викрав бронетранспортер зі стоянки автошколи і поїхав до магазину, але врізався у його фасад.

Також повідомляють, що після аварії, чоловік виліз із машини та пішов до супермаркету за пляшкою. Поліцейські там його і затримали.

Копирайт изображения HIBINFORM.RU Image caption Чоловік виліз із бронетранспортера та пішов за пляшкою до магазину

Про підозрюваного мало що відомо, але деякі російські телеканали повідомляють, що чоловік викрав БТР, тому що йому було "нудно".

Місцеві видання також повідомляють, що чоловік понівечив на своєму шляху автомобіль Daewoo.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на чоловіка завели кримінальну справу через інцидент.