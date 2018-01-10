Росіянин в'їхав в магазин на броньовику
У Росії чоловіка заарештували після того, як він вкрав бронетранспортер і в''їхав на ньому в магазин.
Як повідомляє обласна новинна газета Hibinform.ru, інцидент стався у місті Апатити Мурманської області.
Чоловік викрав бронетранспортер зі стоянки автошколи і поїхав до магазину, але врізався у його фасад.
Також повідомляють, що після аварії, чоловік виліз із машини та пішов до супермаркету за пляшкою. Поліцейські там його і затримали.
Про підозрюваного мало що відомо, але деякі російські телеканали повідомляють, що чоловік викрав БТР, тому що йому було "нудно".
Місцеві видання також повідомляють, що чоловік понівечив на своєму шляху автомобіль Daewoo.
- У Китаї школяр викрав автобус і 40 хвилин катався по місту
- Жінка застрягла у вікні, коли викидала свої фекалії під час побачення
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на чоловіка завели кримінальну справу через інцидент.