Тату-тризуб, торт та прапор: як канадієць зустрічає українські літаки

Копирайт изображения Facebook /Eugene Kiva Image caption 2 місяці тому Максим Ревт зробив тату з тризубом та написом "Антонов"

Максиму Річардз-Ревту було лише два роки, коли його всиновили іноземці (мама з Англії та батько з Бельгії) та перевезли з дитячого будинку у Львові до Канади. Тож він не розмовляє українською, але каже, що любить Україну та її літаки.

Два місяці тому Макс зробив тату із зображенням тризуба та логотипу українського виробника літаків "Антонов".

"Антонов - компанія, через яку я закохався в авіацію. Як можна не любити Ан-124 та АН-225 (літаки "Руслан" та "Мрія". - Ред.)! І це тату - нагадування, чому я люблю авіацію і чому обрав її для своєї подальшої кар’єри. А тризуб у моєму тату нагадує мені завжди пишатися тим, звідки я є," - розповів пан Річардз-Ревт BBC Україна.

Копирайт изображения Facebook / Max Rewt Image caption Максим Річардз-Ревт зустрічає український літак із синьо-жовтим прапором

У школі Максим вивчає "Технічне обслуговування літаків".

Окрім того, зараз працює в аеропорту Торонто агентом з обслуговування літаків на пероні. І з особливими почестями зустрічає українські літаки.

"Це Макс. Народився у Львові. А зараз кожного разу із захопленням та національним стягом зустрічає та проводжає наші, українські літаки Антонов в аеропорту Торонто, Канада." - написав у мережі Facebook керівник авіаперевезень ДП "Антонов" Євген Ківа, після перельоту з Відня до Канади.

"Як же надзвичайно приємно зустріти таких людей у віддалених куточках нашої планети!" - додав пан Ківа.

У свою чергу пан Річардз-Ревт пояснив, що зустрічає українські літаки із синьо-жовтим стягом, щоб їх не плутали із російськими.

"По-перше, це прапор моєї Батьківщини, і так я проявляю солідарність з Україною. А по-друге, я часто чув від колег, коли прилітають літаки "Антонов", що це російський літак і російський екіпаж. І я вважаю, що членам екіпажу від цього може бути трохи боляче, тому прапор - це можливість нагадати, що не всі і не все є російське, навіть якщо Україна дуже близько від Росії." - розповідає Максим Ревт.

За словами пана Ревта, спочатку в нього був маленький прапорець, потім він придбав більший, а тепер геть великий.

Копирайт изображения Facebook / Max Rewt

А от проводжає український екіпаж Максим вже традиційно із фірмовим тортом із зображенням українських літаків.

Копирайт изображения Facebook /Eugene Kiva

"Цей хлопчина ще й підготував ось такого прекрасного солодкого красеня для нас! Чи можна бути ще більш закоханим в наші літаки??? Максе, красно дякуємо тобі та пишаємось" - написав у Facebook Євген Ківа.

Нещодавно у пана Ревта був День народження і український екіпаж АН-148 подарував йому авіаційні сувеніри.

Копирайт изображения Facebook /Eugene Kiva

Про своїх біологічних батьків Максиму нічого невідомо.

"Я не розмовляю українською, але дуже хотів би," - додав він.

У майбутньому Максим Річардз-Ревт мріє стати інспектором з аварій у Канадській службі транспортної безпеки.