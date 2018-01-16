Іспит у Китаї: спробуй впізнати викладача за фото

Копирайт изображения 四川文化传媒职业学院 Image caption Студентам сказали, що вони втратять 41 бал, якщо не впізнають викладача

В одному з китайських коледжів до випускного іспиту включили незвичне питання: студентів попросили визначити свого викладача.

За інформацією China Youth Daily, студентам професійного коледжу культури та зв'язку міста Сичуань під час екзамену роздали документ з фотографіями сімох людей і попросили вказати, хто з сімки - їхній викладач і підписати його ім'я під світлиною.

Ті, хто впізнали свого вчителя, не отримали жодних додаткових балів. А от тим, хто не впорались з завданням, відняли 41 бал від фінальної оцінки. Як повідомляє China Daily, на тест про встановлення особи викладача припало 30% від загальної оцінки.

Викладач Ху Tенг розповів пекінській телекомпанії BTime, що таке питання ввели на іспиті вперше.

"Ми мали на меті оцінити загальне ставлення студентів до навчання", - сказав він.

"Ми хотіли дізнатись, чи студенти тяжко працювали в класі... і чи звертали вони увагу на деталі. Якщо вони навіть не пам'ятають імені свого вчителя, то відповідно - незацікавлені в навчальній програмі".

Тест привернув значну увагу в китайських соціальних мережах.

Дехто на мікроблозі Sina Weibo написав, що вважає тест "нетактовним" і визнав, що не знав або не зміг написати ім'я свого викладача.

Натомість деякі викладачі привітали рішення колег. Один з освітян написав: "Пам'ятати ім'я людини - це основа поваги!"

Інший додав: "Якщо студенти не відвідують заняття, звичайно, тоді вони не будуть знати імен своїх учителів, тому це хороше запитання!"

Інші виші також намагалися боротися з прогулами занять студентів. У жовтні китайський університет запровадив систему розпізнавання обличчя у класах, щоб перешкоджати студентським прогулам.