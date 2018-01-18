У Японії потяг "гавкає", щоб відлякувати оленів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олені заважають рухові поїздів, приходячи облизувати колії

В Японії дослідники обладнали потяг гучномовцем, який гарчить як собака і фиркає як олень, щоб запобігти зіткненням на залізниці.

Токійська газета Asahi Shimbun передала, що комбінація звуків призначена для того, аби відлякувати оленів від поїздів, а відповідно - скоротити кількість смертей тварин на залізниці.

Чиновники із Залізничного технічного дослідницького інституту (RTRI) кажуть, що 20 секундного гарчання собаки достатньо, щоб змусити тварин втекти.

Дослідники інституту кажуть, що нічні випробування, коли олені збиралися навколо залізничних колій, скоротили появу оленів вдвічі.

Якщо ефективність доведуть, в найближчих планах створити статичні об'єкти зі звуками гавкання у місцях, де зазвичай зустрічаються олені, але "шуми не будуть лунати в районах, де поруч із залізницею живуть люди".

В Японії дослідники обладнали потяг гучномовцем який, який гарчить як собака, і фиркає як олень, щоб запобігти зіткненням на залізниці.

Копирайт изображения AFP Image caption Чиновники оібцяють, що залізниця не "гавкатиме" у районах, де живуть люди

Оленів приваблюють залізничні колії через потребу в залізі у їхньому раціоні. Вони вилизують рейки, щоб підібрати залізну тирсу, яка лишається після того, як колеса торкаються колії.

Ще один план, який у грудні розробив працівник залізниці, включає ультразвукові хвилі, які дозволяють тваринам отримувати доступ до доріжок, коли поїзди не їдуть.

Під час випробувань ідея Юкі Хікіта різко зменшила смертність оленів у тому районі.

В японському міністерстві транспорту заявили, що 2016 року зареєстровали 613 випадків зіткнення поїздів з оленями та іншими дикими тварин. І щоразу інцидент спричиняв затримку поїзда в середньому на півгодини, а то й більше.

Копирайт изображения WIKIMEDIA/KANSAI EXPLORER Image caption Цей поїзд не гавкає, але виглядає як собака

Але гавкаючий клаксон - це не перший випадок, коли собаки та залізниця співпрацюють разом в Японії.

Залізниця у центральній префектурі Нара має машини у формі собак та котів, а ще рухомий склад у вигляді фортепіано та тістечка.